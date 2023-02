Gaan economen of consumenten over de recessie?

‘Ik hoorde dat er een recessie op komst is. Ik heb besloten daaraan niet mee te doen’, zo zei Walt Disney een keer.

En zo hebben ook de Nederlandse consumenten gereageerd toen in de laatste maanden van 2022 de economen in koor riepen dat ‘een recessie in Europa en Nederland zeker was’.

In plaats van dat de consumenten hun hand op de knip hielden vanwege de hoge gasprijzen, de stijging van de zorgpremie en de stijgende gemeentelijke lasten, lieten ze het geld rollen. In december 2022 – de belangrijke feestmaand – waren de consumentenuitgaven 9,9 procent hoger dan in december 2021. En dat cijfer is gecorrigeerd voor inflatie. Daardoor bleef er in het vierde kwartaal een groei van 0,6 procent over.

Hierdoor ontsnapte het land aan een recessie, nadat de economie in het derde kwartaal nog was gekrompen. En voor een recessie zijn twee achtereenvolgende kwartalen van krimp nodig.

Uiteindelijk bepalen winkelende consumenten en niet somberende economen of er een recessie komt. In de afgelopen maanden werden in de media vooral mensen naar voren gehaald die naar de voedselbank moesten omdat ze geen cent meer hadden. Maar blijkbaar is er in ongelijk Nederland een veel grotere groep die het breed laat hangen. Niet dat mensen op grote schaal gingen shoppen – er werd zelfs nog een beetje ontspuld – maar ze gaven wel veel meer uit aan allerlei diensten. Nederland ging massaal naar de kapper, het restaurant, het museum, het reisbureau of zelfs de plastisch chirurg, het dentalcentrum of de transgenderkliniek. Van de stijgende prijzen van al die diensten trok het land zich niets aan.

De Europese Centrale Bank zal er met gemengde gevoelens naar kijken. Frankfurt kreeg van economen het verwijt met de reeks renteverhogingen de economische groei af te knijpen en Europa in een diepe crisis te voeren – met hoge werkloosheid en een instortende woningmarkt. Het zal de ECB deugd doen dat dit alvast niet is gebeurd. Maar het moet wel zorgen baren dat de consumenten zich niets aantrekken van het feit dat kredieten duurder zijn geworden. Het land leeft gewoon op grote voet verder.

Ook van de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de vele andere problemen trekken consumenten zich weinig aan. Over heel 2022 groeide de economie namelijk met 4,5 procent, nadat die in 2021 al met 4,9 procent was gegroeid. ‘Twee jaar op rij zo’n sterke groei, dat zie je niet vaak. Het zijn dan ook de hoogste cijfers sinds de eeuwwisseling’, zei CBS-econoom Peter Hein van Mulligen dinsdag.

Er is eigenlijk sprake van een ongekende euforie. Economisch gezien blijft de oorlog in Oekraïne klein bier. De beurs is daarvoor een goede indicator. Dinsdag kwam de AEX-index zelfs even boven de 770 punten. Dat is een stijging van 14 procent in 2023, dat nog maar anderhalve maand oud is.

Als beleggers aandelen blijven kopen en consumenten besluiten niet mee te doen aan recessies, zal er ook geen recessie komen.