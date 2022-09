Ga anders eens met de poten in het bluswater staan

De scheidend topman van Schiphol lijkt me er een voorbeeld van. Van een bestuurder die te weinig gevoel heeft met het primaire proces waaraan hij leiding moet geven. De topambtenaren van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming ook. Zij schreven immers de Kamerbrief die door uitvoerders en toezichthouders in de jeugdbescherming gehekeld werd, zodat hun minister deze week in de Kamer moest toegeven het ook niet meer te weten: ‘Ik breek daar mijn hoofd over en heb er geen passend antwoord op.’

Bestuurders en stafmensen (onder wie beleidsambtenaren), is mijn stelling, zouden een dag per week moeten werken in het primaire proces van hun werkveld.

Baas van Schiphol? Dan ook eens een dagje koffers sjouwen; beveiliging doen; het grondpersoneel bijstaan bij het inchecken. Hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor jeugdbescherming? Dan ook een dag de tas dragen van de kinderrechter, op pad met de gezinsvoogd en meewerken in het opvanghuis. Onderwijsbestuurder? Voor de klas! Bestuurder van een zorgverzekeraar? Meelopen met de huisarts, de wijkzorg, de afdeling radiologie in het ziekenhuis. Enzovoort.

Waarom? Vooral omdat werken in het primaire proces kennis en inzicht oplevert die moeilijk op een andere manier verkregen kunnen worden. Omdat het abstracte concreet wordt in de beroepspraktijk. Omdat je er kunt zien hoe goedbedoelde, slim bedachte en goed doorgerekende beleidsmaatregelen in de praktijk uitwerken. Hoe ermee geworsteld wordt, hoe er omheen gewerkt wordt, hoe ze worden uitgevoerd op een manier die je van tevoren nooit had kunnen bedenken. Welke (door jou) onbedoelde gevolgen de besluiten hebben.

En bovendien: omdat het meewerken in de praktijk (nog meer) respect oproept voor de mensen die het werk doen. Voor hun vaardigheden, voor de zwaarte van het werk.

Deze gedachte – ga toch een dag per week in de praktijk aan de slag – drong zich deze week óók op vanwege de zorg. Onder meer de huisartsen weigerden deze week het ‘integraal zorgakkoord’ van zorgminister Ernst Kuipers te accorderen omdat ze geen vertrouwen hebben in de uitvoering van alle mooie woorden die erin staan opgeschreven. Praatjes vullen geen gaatjes.

In de zorg, óók de huisartsenzorg, besteden werkenden zo’n 40 procent van hun werktijd aan administratie. Bij een vijfdaagse werkweek gaan er dus twee op aan administreren. Dat is een feit, dat niet alleen bij zorgwerkers maar ook bij alle zorgbestuurders, ambtenaren en stafdiensten algemeen bekend is. Veranderen doet het nochtans niet.

Het overbruggen van de kenniskloof tussen ‘weten’ en ‘ervaren’ lijkt me hier zeer behulpzaam. Hoelang zou het duren voor de meewerkende zorgverzekeringsbestuurder tegen de huisarts zegt: ‘Maar dokter, dit is toch van de zotte?’ Eén meewerkdag? Twee dan? Drie misschien, voor de zeer langzaam lerenden?

Als bestuurders en beleidsmakers wekelijks (óók) ervaringskennis opdoen in het primaire proces worden ze beter in hun werk: weloverwogen besluiten nemen over hun organisatie of in hun werkveld. De crux zit ’m in dat ‘weloverwogen’, want in de weging telt nu ook praktijkervaring mee.

En nee, dit is geen panacee, geen middel dat alle bestuurlijke kwalen geneest. Maar ik denk dat Dick Benschop, Franc Weerwind en Ernst Kuipers een betere werkweek zouden hebben gehad als ze tijdig een koffer hadden gesjouwd, met de gezinscoach op pad waren geweest respectievelijk een dag of wat met een huisarts waren meegelopen.