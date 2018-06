G7-landen: het is aan Trump om een handelsoorlog te voorkomen

'We hebben nog een paar dagen de tijd om de noodzakelijke stappen te zetten om een handelsoorlog tussen de EU en de VS te voorkomen, en om een handelsoorlog te voorkomen tussen G7-leden', zei Le Maire tegen verslaggevers. Hij zei dat het aan de Amerikaanse regering is om het conflict over de importheffingen te de-escaleren. 'Het is aan de VS-regering om de juiste beslissingen te nemen, de plooien glad te strijken en de moeilijkheden te overwinnen.'

Canada en de EU stapten allebei naar de Wereldhandelsorganisatie, nadat de VS de douanetarieven op staal en aluminium had verhoogd tot respectievelijk 25 en 10 procent. Ook Mexico is getroffen door de tarieven. Zowel Canada als de EU dreigden al met represailles.

Sterk verschil van mening

De ministers tikten in een slotverklaring de VS op de vingers. De Amerikaanse minister Steven Mnuchin (Financiën) kreeg het verzoek de 'unaniem gedeelde zorgen en teleurstelling' van de landen over te brengen. Le Maire sprak over een 'gespannen en zware' bijeenkomst. 'Ik zou zeggen dat het meer een G6 plus 1 was dan een G7.'

Een dergelijk sterke onenigheid is ongewoon binnen de G7, een verbond van de zeven grootste economieën ter wereld. Daar maken naast de VS ook Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Groot-Brittannië deel van uit.

Harde opstelling Trump

Als het aan president Donald Trump ligt, doen de VS echter geen water bij de wijn. 'Als je al een handelstekort hebt van bijna 800 miljard dollar, dan kun je deze handelsoorlog niet meer verliezen. We zijn jarenlang afgezet door andere landen, het is tijd om onze hersens te gebruiken', zo twitterde hij.