Fusie Ahold Delhaize dreigt mis te lopen door cultuurverschillen

De Belgische supermarkten zijn daardoor minder concurrerend en verliezen sneller marktaandeel aan nieuwe discounters als Aldi en Lidl. Knoops had de moeilijke zo niet onmogelijke taak de cultuurverschillen te overbruggen door de Belgische werkcultuur in overeenstemming te brengen met die in Nederland. Hij probeerde in België meer zogenoemde 'jobstudenten' binnen te halen maar kwam daarbij in aanvaring met de vakbonden. Een plan voor een nieuw werkschema met meer flexibele uren stuitte op grote verzet van het eigen personeel. In Wallonië kwam het dit jaar al tot spontane stakingen waardoor winkels tijdelijk dichtgingen. Dit kostte Delhaize omzet.



Ahold-topman Dick Boer zou volgens Belgische media verscheidene gesprekken met Knoops hebben gehad over diens aanpak, waarover hij ontevreden was. Begin augustus bleek dat het marktaandeel en de winstgevendheid van Delhaize verder onder druk stonden. In de eigen supermarkten daalde de omzet met 4 procent.



Piesvaux moet het tij keren. Hij werkte in het verre verleden voor Delhaize. Maar hij was vooral succesvol in Roemenië waar hij tussen 2006 en 2015 vanuit bijna niets een keten van vijfhonderd winkels uit de grond stampte. Hij begint maandag al bij Delhaize. Ahold maakte vrijdag ook bekend dat Wouter Kolk in het topbestuur van Ahold Delhaize zal worden benoemd. De Nederlander die nu werkt voor Albert Heijn zal verantwoordelijk worden voor alle lopende bedrijfsactiviteiten in Nederland en België.