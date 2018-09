Fundamentele verandering Nederlandse landbouw: minister zet in op kringlooplandbouw. Maar verwacht ze niet te veel?

Met een kringlooplandbouw hoopt minister Schouten de vele problemen in de sector op te lossen. Hoe haalbaar is dit?

De Nederlandse landbouw kan zich opmaken voor een fundamentele verandering. Het huidige, op kostenverlaging en productieverhoging gebaseerde systeem is niet langer houdbaar, en moet noodgedwongen plaatsmaken voor duurzame kringlooplandbouw.

Tot die ‘ingrijpende’ conclusie komt Carola Schouten in haar landbouwvisie met als ambitieuze ondertitel Nederland als koploper in kringlooplandbouw. Zaterdag presenteerde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid op een boerderij in Delfgauw het document dat Nederland in 2030 een agrarisch gidsland moet maken op het gebied van duurzame landbouw.

Een kringloopeconomie sluit aan bij wat veel deskundigen en milieuclubs als noodzakelijk achten om het klimaat en het milieu in Nederland niet nog meer schade toe te brengen door de intensieve landbouw. Maar het visiedocument roept wel de vraag op hoe de minister de structurele verandering voor elkaar denkt te krijgen.

Beperkt sturende rol voor de overheid

Voor de overheid ziet ze maar een beperkt sturende rol. ‘Hoe we dit gaan doen is aan ons allemaal’, schrijft de minister. Behalve de boer zullen ook banken, supermarkten en consumenten anders moeten kijken naar voedsel en de productie ervan. Door op andere gronden kredieten te verstrekken dan winstmaximalisatie en meer te betalen voor voedsel, bijvoorbeeld. ‘Het kabinet vertrouwt op de kracht van de samenleving om de omslag naar de kringlooplandbouw te maken.’

Het is de vraag hoe terecht dit vertrouwen is. De landbouw blinkt de laatste tijd niet uit in zelfregulering - zie het fipronilschandaal, zie de mest- en kalverfraude. Een circulaire landbouw vergt bovendien een logistieke puzzel van jewelste. Wie gaat dit organiseren en wie draait op voor de kosten? De Rabobank gaf deze zomer alvast aan weinig te voelen voor investeren in duurzame initiatieven waarvan het rendement onduidelijk is.

In een kringlooplandbouw worden grondstoffen en reststromen uit de akkerbouw, veehouder en tuinbouw over en weer zo veel mogelijk (her-)gebruikt. Door bijvoorbeeld op grote schaal vee te voeden met aardappelschillen, bietenpulp en bierborstel, wordt verspilling tegengegaan en is minder soja uit verre landen nodig. Of door in de akkerbouw ter vervanging van kunstmest extra gewassen te planten die de bodem van voedingsstoffen voorzien.

Koplopers op dit gebied krijgen weliswaar ‘vanaf nu een stevige steun in de rug’ en de regelgeving wordt aangepast om het leven van kleine boeren gemakkelijker te maken. Maar de uitdaging is de veel grotere groep boeren mee te krijgen die door het huidige systeem van veel en goedkoop produceren in de financiële problemen zitten. ‘Hoe kan ik groen worden als ik rood sta?’, haalde duurzaamheidspionier Volkert Engelsman van biologische groente- en fruitimporteur Eosta deze week een boer aan.

Ook voor grote boeren betekent het nogal wat. Schouten wil toe naar landbouw die weer meer grondgebonden is, wat betekent dat er via de mest niet meer fosfaat op het land terechtkomt dan goed is voor de bodem. Voor bedrijven met veel vee en weinig grond betekent dit dat zij een gigantische hoeveelheden gras uit de omgeving moeten halen en hun mest weer bij collega’s kwijt moeten.

Het blijft nog onduidelijk wat de minister deze groepen te bieden heeft op weg naar haar kringloop, behalve dat ze Europese landbouwgelden ervoor vrij wil maken. Maar die nemen af voor Nederland, en bovendien was er dit jaar teleurstelling over de duurzaamheidsplannen van de Europese Commissie. Eén oplossing: verdere verkleining van de veestapel - wat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur als onontkoombaar ziet in het halen van de klimaatdoelen - komt niet ter sprake in het schrijven van de minister.

Aanpassingen

De minister erkent wel dat de omslag naar een kringlooplandbouw en verduurzaming veel van het aanpassingsvermogen van deze sector vergt. Zelf bleek ze recentelijk weinig buigzaam toen bioboeren in de problemen kwamen vanwege de strenge mestwetgeving waar ze part noch deel aan hadden. Ook een regeling die het voor boeren aantrekkelijker maakt om kruidenrijke akkers en andere vegetatie voor insecten en vogels te laten staan op hun land schoof ze vooruit tot na haar ambtstermijn. Terwijl beide prima past in haar visie van een kringlooplandbouw.

De Tweede Kamer liet zich hierover deze zomer informeren door kringlooplandbouw-expert Martin Scholten van de Animal Sciences Group van de Wageningen Universiteit. De transitie betekent ook volgens hem ‘een fundamentele omslag van de Nederlandse landbouw’. Net als de minister is hij van mening dat de verantwoordelijkheid ‘niet uitsluitend bij de boeren moet worden gelegd’. En waarschuwde hij: het moet wel onder gezaghebbende regie gebeuren en gepaard gaan met ‘passende financiële incentives’.

Zo denkt Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van het Wereld Natuur Fonds, er ook over. 'De visie van minister Schouten biedt het perspectief om decennia van natuurverlies om te buigen naar herstel', zegt ze. 'Of dit gaat lukken, hangt af van het lef en daadkracht van de minister om daadwerkelijk natuurherstel te realiseren én boeren een duidelijk toekomstperspectief te bieden.'

Haar visie kwam tot stand na een uitgebreide rondgang langs boeren, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Met diezelfde betrokkenen wil Schouten in het voorjaar van 2019 concrete afspraken op papier hebben. Eind-oktober van dit jaar komt de minister met haar begroting en zal blijken wat ze beschikbaar stelt voor haar eigen ‘ingrijpende keuze’.