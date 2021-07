FrieslandCampina blijft het zwaar hebben door tegenvallende afzet in Azië

De vestiging van FrieslandCampina in het Belgische Aalter. Tegenvallende cijfers nopen het bedrijf tot het afstoten van arbeidsplaatsen. Beeld BELGA

Daarmee zet het bedrijf in de eerste helft van 2021 de beroerde resultaten van vorig jaar door, blijkt woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Toen was er voor de 11 duizend aangesloten melkveebedrijven voor het eerst sinds de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008 geen eindejaarsuitkering boven op de gegarandeerde melkprijs.

De wereldwijde trend van dalende geboortecijfers versnelde als gevolg van de coronacrisis, hetgeen duidelijk zichtbaar is in de landen waarin FrieslandCampina actief is. Ook de gesloten grens tussen China en Hongkong, de toegangspoort tot de Chinese markt, speelt het bedrijf parten.

Er speelt ook een heikele kwestie in Thailand. Bijna de helft van de winst ging verloren aan een rechtszaak aldaar. FrieslandCampina zou volgens het vonnis van de Thaise rechter bij een klant tussen 2009 en 2019 te veel kosten in rekening hebben gebracht. Campina is het niet eens met de uitspraak, maar reserveert voor de zaak wel 57 miljoen euro.

De winst kwam uiteindelijk uit op 62 miljoen euro. In het eerste halfjaar van 2020 lag die nog 43 procent hoger. De omzet van FrieslandCampina daalde met bijna 2 procent naar 5,5 miljard euro. Onder meer de gedaalde melkopbrengst bij de boeren (-2,2 procent), vanwege het koude weer en hoge voerkosten, speelde een rol.

Anticiperend op de tegenvallende jaarcijfers vorig jaar kondigde FrieslandCampina een reorganisatie aan. Zogezegd om ‘de transformatie van de onderneming te versnellen met een focus op groei, structureel lagere kosten en optimalisatie van de organisatiestructuur’. Tot eind 2021 komen duizend arbeidsplaatsen te vervallen. Inmiddels is driekwart van dit doel bereikt.

Onder boeren bestaat al langer onvrede over de in hun ogen topzware organisatie van FrieslandCampina. De coöperatie zou weer veel meer om de boeren moeten draaien in plaats van om het management. Vorig jaar ontstond boosheid over de vertrekpremie voor financieel directeur Jaske Bakker. Met 1,1 miljoen euro kreeg ze veel meer mee dan een jaarsalaris, wat tegen eigen ethische voorschriften van het bedrijf in gaat.

FrieslandCampina merkte later op dat het in het jaarverslag van 2020 vermelde bedrag van ruim 1 miljoen, waarover 700 duizend euro belasting betaald moest worden, ook haar salaris zat voor de maanden die ze in 2021 nog zou gaan werken. De ledenraad van FrieslandCampina, met daarin de eigen boeren, ging uiteindelijk akkoord met de vertrekpremie.