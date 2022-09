Fraudeur Do Kwon bereikt zen, bankier Mark Carney bereikt een stuk minder

Do Kwon. Beeld Bloomberg via Getty Images

Winnaar: Crypto-ontwikkelaar Do Kwon

Weinig mensen beheersen de kunst van het zen-zijn zo goed als Do Kwon. De Zuid-Koreaan wordt verdacht van het oplichten van beleggers in luna en terraUSD. Toen deze door hem opgerichte cryptomunten in mei dit jaar in elkaar klapten, ging zo’n 40 miljard dollar in rook op.

Sindsdien is er een heuse jacht ingezet op Kwon, die vrolijk op Twitter berichtjes de wereld in blijft sturen. Toen de politie van Singapore onlangs meldde dat Kwon niet langer in het land was, verklaarde hij op het sociale netwerk dat hij ‘niet op de loop is’. De reactie van Zuid-Koreaanse openbaar aanklagers: hij is ‘duidelijk op de loop’. Woensdag heeft Interpol een wereldwijd verzoek uitgevaardigd om hem in voorlopige hechtenis te nemen.

Kwon laat het niet aan zijn hart komen. Als je er niet om wil huilen kun je er beter om lachen, lijkt zijn motto. ‘Ben eerlijk gezegd al een tijdje niet meer gaan lopen, moet wat calorieën kwijt’, tweette hij enkele uren na zijn ontkenning.

Die knipoog dat hij wel degelijk op de vlucht is, vond Bloomberg-columnist Matt Levine een verademing. ‘Wat zou een ceo van een traditioneel financieel bedrijf doen bij de beschuldiging dat tientallen miljarden van klanten in rook zijn opgegaan? Zijn mond houden, en een saaie verklaring laten uitsturen dat hij ernaar uitkijkt om zijn naam te zuiveren.’ En het land ontvluchten? ‘Misschien! Maar erover tweeten? Waarschijnlijk niet.’

Toen Kwon vorige maand in een interview werd gevraagd hoe hij denkt over de gevangenisstraf die hem boven het hoofd hangt, knalde het antwoord er meteen uit. ‘Het leven is lang.’ Kijk, dán ben je een zen-baas.

Mark Carney Beeld REUTERS

Verliezer: Bankier Mark Carney

Wil je zoveel mogelijk kikkers in de kruiwagen houden, of enkel de kikkers die oprecht gemotiveerd zijn om de vijver te verlaten? Voor die lastige keuze stond Mark Carney deze week. De voormalige baas van de Britse en Canadese centrale bank leidt de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz).

Die vorig jaar opgerichte club telt meer dan vijfhonderd banken, verzekeraars en pensioenfondsen, die samen 130 duizend miljard dollar beheren. De bedoeling is dat geld zodanig te investeren, dat klimaatneutraliteit tegen 2050 mogelijk is.

Maar de kikkers JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Bank of America overwegen om de alliantie te verlaten, zo bleek deze week. De grootbanken zijn ontevreden over een aanscherping van de regels door Race to Zero, het project van de Verenigde Naties waarop Gfanz is gebouwd. Zo mochten ze geen kredieten meer verstrekken aan nieuwe steenkoolprojecten. In de VS kan dat rechtszaken opleveren, vrezen ze, aangezien verschillende staten hen verplichten om ook die sector van financiering te voorzien.

Carney gaf de banken gelijk, de nieuwe regels gingen ‘te ver’, en worden afgezwakt. Volgens critici had de Canadees beter kunnen vasthouden aan de regels, om door te zetten met de banken die het wel menens is om de klimaatverandering te bestrijden. Op de achtergrond klonk de waarschuwing die VN-secretaris-generaal António Guterres deze week gaf: ‘Klimaatactie wordt op een laag pitje gezet’.