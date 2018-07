Fransen flikken in jaar tijd wat Amerikanen in twee decennia niet lukte: Opel winstgevend maken

Wat de Amerikanen in twintig jaar niet is gelukt, hebben de Fransen in een dik jaar geflikt: Opel, vorig jaar overgenomen door PSA , maakt weer winst. Het eerste halfjaar schreef de Duitse autofabrikant een half miljard euro bij in de boeken. Als het lukt de winst vast te houden, zal het concern voor het eerst sinds 1999 zwarte jaarcijfers schrijven.

Peugeot, eveneens onderdeel van PSA, doet het ook ongekend goed. Het concern, dat in 2014 nog bankroet dreigde te gaan, heeft enorm succes met zijn suv-modellen. Dankzij kostenbesparingen die topman Carlos Tavares doorvoerde maakt Peugeot nu gezonde winst. Tavares lijkt hetzelfde recept toe te passen op Opel, dat in de tweede helft van vorig jaar nog bijna 180 miljoen verlies leed. Een deel van het succes is overigens ook te verklaren doordat de Europese boekhoudregels waar Opel nu onder valt, minder streng zijn dan de Amerikaanse.

Ook Citroën en het luxemerk DS draaien goed: de winstmarge van de drie Franse merken bedraagt 8,5 procent, ruim boven de 6 procent waarop pas voor 2021 werd gekoerst.

De winstverbetering bij Opel is niet zonder slag of stoot bereikt: de Fransen hebben het afgelopen jaar al 3.700 banen geschrapt, wat fikse botsingen met de Duitse vakbonden tot gevolg had. Hierbij vielen overigens geen gedwongen ontslagen. Wel staan nog meer banen op het spel, omdat PSA overweegt de onderzoeksafdeling van Opel af te stoten, met mogelijk nog eens een verlies van vierduizend arbeidsplaatsen.

Op lange termijn kan Opel de winst verbeteren met verdere kostenbesparingen. Die komen vooral voort uit een reductie van het aantal platforms waarop Opel zijn modellen bouwt. Nu telt Opel negen van die platforms. In de toekomst zullen dat er nog maar twee zijn, ontwikkeld door de Fransen. Hoe minder platforms nodig zijn, hoe efficiënter een model geproduceerd kan worden.

Opel, dat onder de Amerikanen leed onder zwalkend beleid, heeft sinds de millenniumwisseling veel klanten verloren. Waar het in de jaren negentig nog een Europees marktaandeel van rond de 12 procent had, is dat nu gereduceerd tot amper 6 procent. Pas de laatste jaren wint het merk aan populariteit. Marktwaarnemers vragen zich wel af hoe veel autonomie Opel onder de Franse leiding uiteindelijk overhoudt. Het als degelijk Duits bekend staande merk zal de komende jaren vermoedelijk steeds Franser worden.