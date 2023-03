Franse winkeliers beloven prijzen van ‘essentiële’ voedingswaren zo laag mogelijk te houden

Supermarkt in Bordeaux. Beeld AFP

‘De stijging van de voedselprijzen is een grote zorg en iedereen moet zijn steentje bijdragen, ook winkeliers,’ zei Le Maire tijdens een persconferentie op maandag. Gedurende drie maanden nemen Franse supermarkten een winstafname van ‘een paar honderd miljoen’ euro voor lief.

De prijzen voor eten zijn in februari in Frankrijk met 14,5 procent gestegen op jaarbasis, volgens nationaal statistiekbureau Insee. Le Maire denkt met de maatregel van het tweede kwartaal nu een ‘anti-inflatiekwartaal’ te kunnen maken. Consumentenorganisaties zijn sceptisch. Het voorstel komt aan de vooravond van massale landelijke protesten in Frankrijk tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.

Over een algemene korting konden de Franse overheid en supermarkten het niet eens worden. Carrefour-topman Alexandre Bompard zei dat de korting per supermarktketen zal worden bepaald. Bovendien zal de korting voornamelijk bij huismerken worden toegepast.

In Nederland minder makkelijk

Volgens supermarkt-belangenbehartiger Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zal een soortgelijke maatregel in Nederland minder makkelijk zijn. ‘Alle schakels in de keten moeten verantwoordelijkheid nemen. Pas als bijvoorbeeld leveranciers en producenten een klein bedrag voor lief nemen, kan een korting worden gegeven,’ zegt Marc Wever, woordvoerder van CBL. Een andere oplossing zou volgens hem een btw-verlaging kunnen zijn. ‘Wij kunnen niet zomaar als winkelier zeggen ‘wij nemen de klap wel.’ 98 procent van de productprijs zijn kosten.’

Op de vraag of de recordwinsten van supermarkten niet kunnen worden aangewend om de korting te bewerkstelligen, geeft Wever aan dat eerdere kosten veroorzaken dat supermarkten dit geld niet kunnen missen. ‘Veel mensen denken: ‘Ah, er is veel verdiend, dat steken supermarkten allemaal in hun zak.’

Volgens Wever is er bijvoorbeeld veel geld uitgegeven tijdens de coronaperiode om maatregelen uit te voeren. Ook achter de schermen worden kosten gemaakt die de consument niet ziet. ‘Op een gegeven moment moet dat worden terugverdiend.’