Franse regering versterkt met aankoop nieuwe aandelen greep op Air France KLM

Een passagier op vliegveld Charles-de-Gaulle bij Parijs. Beeld REUTERS

Daarmee vergroten de Fransen hun greep op Air France KLM. Nederland heeft laten weten niet mee te doen aan de herkapitalisatie van Air France KLM.

Het belang van de Franse staat in de luchtvaartcombinatie zal groeien, maar blijft onder de 30 procent vanwege de Europese afspraken over staatsdeelnames. De Fransen hebben nu 14,3 procent van de aandelen in handen. Den Haag houdt zijn belang daarmee op 14 procent. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft bij herhaling laten weten dat hij niet wil dat geld van de Nederlandse belastingbetaler in Frankrijk terechtkomt.

Ook vorig jaar trokken Frankrijk en Nederland apart op bij de eerste steunmaatregelen voor de fusiemaatschappij. De Fransen trokken 7 miljard uit voor Air France, de Nederlanders 3,4 miljard voor KLM, in de vorm van een lening en kredietgaranties.

Hoe groot de Franse steun aan Air France en daarmee ook aan de holding precies gaat uitvallen, staat nog niet vast. Zeker is de omzetting van de lening van 3 miljard euro die Parijs vorig jaar verstrekte: dat worden obligaties zonder een vaste loopduur. Er komen voor 1 miljard aan nieuwe aandelen, waarop de huidige grootaandeelhouders het eerst mogen intekenen. Daarna krijgen institutionele beleggers een kans om aandelen te kopen en de rest zal aan de vrije markt worden overgelaten.

Steun KLM

De Europese Commissie is met deze hulp akkoord gegaan. Brussel praat nog met de Nederlandse regering over nieuwe steun aan KLM. Topman Ben Smith van Air France KLM, het moederbedrijf, wilde niet zeggen hoever die onderhandelingen over KLM zijn. Dat is een zaak tussen Den Haag en Brussel, zei hij in een toelichting over het nieuwe noodpakket.

Een andere grootaandeelhouder, China Eastern Airlines, heeft ook laten weten dat het nieuwe aandelen zal kopen. De Chinezen bezitten nu 8,8 procent. Delta Airlines kan zijn belang niet uitbreiden, omdat het in de VS overheidssteun heeft gekregen die uitbreiding van deelnames in het buitenland verbiedt.

Air France KLM maakte vanochtend ook voorlopige cijfers bekend over het eerste kwartaal. Het brutoverlies komt uit op circa 1,3 miljard euro.