Franse inflatie valt onverwacht lager uit

Een vrachtwagenchauffeur tankt in Frankrijk. De dalende brandstofprijzen drukken de inflatie in het land, net als in Duitsland. Beeld REUTERS

Het leven in Frankrijk werd in december 6,7 procent duurder ten opzichte van de laatste maand van 2021. In oktober en november piekte de inflatie nog op 7,1 procent.

Economen rekenden op een verdere stijging. Ten opzichte van de maand november daalden de prijzen met 0,1 procent. Dalende brandstofprijzen waren een belangrijk deel van de daling, net als in andere Europese landen. Die dreven de inflatie minder ver op. Ook diensten werden wat minder snel duurder, merkt het Franse statistiekbureau Insee op.

Tegelijkertijd daalde het consumentenvertrouwen in Frankrijk weer wat verder. Vooral over de eigen financiële positie en de mogelijkheid om spullen te kopen werden Fransen minder positief. Dinsdag bleek al dat de inflatie in Duitsland in december verder is afgekoeld, geholpen door de afzwakkende energie- en brandstofprijzen. Dat kan erop duiden dat de inflatie in de grootste economie van Europa een piek heeft bereikt. Dit zou verlichting kunnen bieden aan Duitse huishoudens, die worstelen met de sterk gestegen prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis bedroeg de inflatie vorige maand 8,6 procent op jaarbasis. Dat was 10 procent in november en een piek van 10,4 procent in oktober. Over heel 2022 werd een gemiddelde inflatie gemeten in Duitsland van 7,9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de Duitse hereniging in 1990.

Om de inflatie onder controle te krijgen is de Europese Centrale Bank (ECB) bezig de rente te verhogen. De daling geeft de ECB wat lucht, nadat eerder Spanje ook al een lagere inflatie had gemeld. Nederland komt vrijdag met een eerste raming.