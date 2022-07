Franse energiereus lijdt miljardenverlies

Een kolencentrale van EDF in Le Havre. Beeld AFP

Een aantal kerncentrales van het kwakkelende Franse energiebedrijf kampt met technische problemen en werd stilgelegd. In plaats van stroom exporteren, moest het bedrijf elders elektriciteit inkopen. Omdat de regering in Parijs een prijsplafond instelde voor de verkoop van elektriciteit liep het verlies verder op. De Franse overheid heeft al ongeveer 84 procent van EDF in handen en wil ook de overige aandelen opkopen.