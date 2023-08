Forse winstsstijging bij ABN Amro dankzij hogere rente

Beeld ANP

De voornaamste verklaring voor de winststijging zit in het verschil tussen de rente die de bank rekent op nieuwe leningen en wat ze betaalt aan haar spaarders. Om een NHG-hypotheek tien jaar vast te zetten, betaalt een klant op dit moment bijvoorbeeld 4,27 procent rente, terwijl diezelfde klant op zijn spaarrekening maar 1,25 procent ontvangt.

Daarnaast kregen de inkomsten een duwtje in de rug door de terugname van 69 miljoen euro aan voorzieningen voor slechte leningen. Over het eerste halfjaar bedraagt de nettowinst bijna 1,4 miljard euro.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

De resultaten van ABN Amro liggen in lijn met die van ING. Bij die bank kwam de winst in het tweede kwartaal uit op bijna 2,2 miljard euro, eveneens een toename van 83 procent ten opzichte van een jaar eerder. De redenen waren precies dezelfde: een grotere rentemarge en minder voorzieningen voor slechte leningen.

Tot half 2022 hadden banken het jarenlang lastig om te verdienen aan hun rentemarge. De Europese Centrale Bank (ECB) had in de strijd tegen de inflatie haar belangrijkste rentetarief onder de nul gebracht, wat betekent dat banken moesten betalen om geld te parkeren bij de ECB. Daardoor lag de rente die commerciële banken aan spaarders gunden tegen het nulpunt aan.

Sindsdien is de depositorente al negen maal verhoogd; intussen bedraagt die 3,75 procent. Banken zetten dit beleid uit Frankfurt sterker door in hun verstrekte kredieten dan ze aan spaarders doen. Een van de redenen daarvoor is dat spaarders niet snel van bank veranderen. Ook bij de andere Nederlandse grootbanken is de spaarrente beperkt, zeker ten opzichte van Europese prijsvechters.

‘De Nederlandse economie is enigszins afgekoeld en onze klanten staan nog altijd onder druk door de onzekerheden en de aanhoudend hoge inflatie’, zegt Robert Swaak, ceo van ABN Amro. ‘Ondanks deze afkoeling bleef de arbeidsmarkt krap en bleven de balansen van bedrijven en huishoudens robuust.’

De aandeelhouders krijgen een interim-dividend over het eerste halfjaar uitgekeerd van 0,62 cent per aandeel, wat neerkomt op 537 miljoen euro. Dat is goed nieuws voor de belastingbetaler, aangezien de Nederlandse overheid nog steeds iets meer dan de helft van de aandelen van de bank in handen heeft.