Forse straffen geëist in witwaszaak met bitcoins (maar waarom wisselden de verdachten tegen een zo ongunstige koers?)

Verkoop van computerkennis

Enkele van de zes verdachten beroepen zich maandag in Rotterdam op hun zwijgrecht - ook als rechtbankvoorzitter Jørgen Snitker ze probeert over te halen om uit te leggen hoe ze 'als jonge vent' aan zoveel geld kwamen, zonder duidelijke inkomstenbron.



Gerrit R. gaat wel in op de vragen van de drie rechters. Hij verzond geen drugs naar klanten in China en Frankrijk, maar displays en zekeringen voor heftrucks, verklaart hij. De drugs waren voor eigen gebruik. Hij had geen cafeïne in huis als grondstof voor verdovende middelen, maar omdat hij geen koffie drinkt ('daar doe je suiker in en ik ben al te dik. Dit stop je gewoon in je mond.') Die onverwachte extra bestelling per sms was nodig omdat de hond eraan had zitten likken. 'Met hondenslijm eraan hoef ik het niet meer.'



Verdachte Phil B. (30) heeft al zeven maanden in voorarrest gezeten. Het berust allemaal op een misverstand, zegt hij, want hij heeft zijn bitcoins verdiend door 'computerkennis' te verkopen op het dark web. 'Ik kan daar helaas geen bewijs meer voor overleggen, hoe graag ik dat ook zou willen in mijn belang. Heel veel van die marktplaatsen zijn inmiddels opgerold.' Hij verzilverde zijn bitcoins tegen een forse commissie bij Farid, om 'fluctuaties' af te dekken. 'Het bitcoinwereldje is volop in ontwikkeling. Het ging nog niet zo gemakkelijk toen.'



Bij de huiszoekingen begin 2016 werd Phil B. in zijn onderbroek aangetroffen in de woning die hij in Almere huurde en waar een 'postorderbedrijf voor synthetische drugs' werd aangetroffen. 'Het was wel mijn huis, maar ik woonde daar niet', verdedigt hij zich. 'Ik was daar de avond ervoor in slaap gevallen.'