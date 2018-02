Forse daling aandelenbeurzen wereldwijd: Dow Jones sluit met grootste puntenverlies ooit, AEX opent 3,6 procent lager

Wall Street kende maandag de slechtste beursdag in jaren. De Dow-Jonesindex sloot 4,6 procent lager op 24.345,75 punten, het grootste puntenverlies ooit.



De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,8 procent. Ook in Azië gingen de beurzen in de nacht van maandag op dinsdag stevig onderuit. Er is ineens angst voor een hogere inflatie en stijgende rentes, waardoor beleggers aandelen omruilen in obligaties. Dat geldt vooral in de VS, waar de rente op tienjarige leningen al in de buurt van de 3 procent is gekomen.



Het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag wakkerde de vrees aan dat de Fed de rente mogelijk sneller en vaker zal verhogen dan tot nu toe werd gedacht. De hausse op de aandelenmarkt van de afgelopen maanden is vooral veroorzaakt door de lage rente. De Dow Jones en de Standard & Poor's, de belangrijkste indicatoren van de stemming op de Amerikaanse beurzen, kelderden zo gauw de rente begon te stijgen.



De Dow Jones stond even op een verlies van 1.600 en sloot 1.175 punten lager, het grootste verlies sinds 2008. Vrijdag werd de trend bevestigd door een verder dalende werkloosheid en loonstijgingen.