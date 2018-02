Forse daling aandelenbeurzen wereldwijd: angst voor hoge inflatie en rente

Er is ineens angst voor een hogere inflatie en stijgende rentes, waardoor beleggers aandelen omruilen in obligaties. Dat geldt vooral in de VS, waar de rente op tienjarige leningen al in de buurt van de 3 procent is gekomen.



De hausse op de aandelenmarkt van de afgelopen maanden is vooral veroorzaakt door de lage rente. De Dow Jones en de Standard & Poor's, de belangrijkste indicatoren van de stemming op de Amerikaanse beurzen, kelderden zo gauw de rente begon te stijgen. De Dow Jones stond even op een verlies van 1.600 en sloot 1.175 punten lager, het grootste verlies sinds 2008. Vrijdag werd de trend bevestigd door een verder dalende werkloosheid en loonstijgingen.



Ook in Europa stijgt de rente weer iets. Op tienjarige Nederlandse staatsobligaties is het rendement op 0,7 procent gekomen zonder dat de inflatie nog echt aantrekt. Niettemin raakte de Amsterdamse effectenbeurs de vorige maand gerealiseerde jaarwinst van 2018 alweer kwijt.



De AEX sloot de dag af met een verlies van 1,4 procent op 542 punten. Het is nog maar een paar weken geleden dat de hoofdgraadmeter een stand van 570 punten noteerde, de hoogste stand sinds 2001. Veel analisten zien de dalingen als een correctie na een lange recordrace.