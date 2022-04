FNV-voorzitter waarschuwt voor meer acties zoals op Schiphol: ‘Tijd van praten is voorbij’

Enorme drukte na de wilde staking op Schiphol. Beeld ANP

Volgens Elzinga neemt de onvrede onder grote groepen werknemers snel toe. Werkgevers en politiek zullen snel een handreiking moeten doen om de koopkracht op peil te houden, zo waarschuwt hij. ,,De buschauffeurs, de callcentermedewerkers, de mensen in de supermarkten en distributiecentra hebben tijdens de coronacrisis keihard gewerkt om de maatschappij draaiend te houden. Ze zien dat niet terug in een hoger salaris. En nu de prijzen stijgen, komen juist zij in grote problemen.’’

FNV hield onlangs een groot onderzoek onder bijna 20.000 leden. Daarbij gaf 29 procent aan nu maandelijks geld tekort te komen. Nog eens 34 procent houdt te weinig over om een buffer op te bouwen.

,,Zeker in sectoren die ver onder een inkomen van 14 euro per uur zitten, is de tijd van praten zo langzamerhand voorbij. Daar komen we op het punt dat we als vakbond een politiek ultimatum moeten gaan stellen: het minimumloon omhoog, of we gaan als vakbond in al die sectoren tegelijk staken’’, zegt Elzinga in Trouw. ,,Een datum heb ik nog niet, maar ik merk dat de onrust toeneemt en het water tot aan de lippen staat. En dan kan het snel gaan.’’

Op Schiphol speelde behalve onvrede over het loon ook een groot tekort aan personeel mee. Door het tekort is de werkdruk enorm, erkent KLM zelf ook. Vorig jaar moesten medewerkers veel overwerken, kregen ze weinig rust na nachtdiensten en ervoeren ze veel stress, volgens vakbond FNV. Ook die klacht speelt in meerdere sectoren.