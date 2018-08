FNV-voorzitter: niet extra loon, maar aanpakken van flex heeft prioriteit

Belangrijker dan de looneis van 3,5 procent is voor de FNV de strijd tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De vakbond richt zich volledig op het indammen van ‘flex’, zegt voorman Han Busker in een interview met de Volkskrant . ‘Met alleen meer loon vragen los je de oorzaken niet op. We moeten een tandje dieper. Flex is doorgeslagen.’

Han Busker. Foto Marlena Waldthausen

De voorman van de grootste vakbond (ruim 1 miljoen leden) stelt dat de toename van flexwerk ‘ontwrichtend’ is voor de samenleving. ‘Bedrijven douwen werknemers in steeds onzekerder constructies. Flex is een verdienmodel geworden. Mensen werken onder cao-loon, in payrollconstructies. Jongeren gaan van kort contract naar kort contract. Zzp’ers missen pensioenopbouw en zijn niet verzekerd.’

De veranderende arbeidsmarkt treft niet alleen werkenden, maar ook de onderhandelingspositie van de vakbeweging. De economie draait op volle toeren en bedrijven hebben een record aan vacatures uitstaan. Toch weet FNV de looneis van 3,5 procent niet te verzilveren. Gemiddeld is de loonstijging in cao’s dit jaar zo’n 2 procent, lager dan de economische groei. Het verrast Busker niet. ‘Ja, we willen meer, maar laten we even kijken wat onze looneisen de afgelopen veertig jaar zijn geweest en wat je daadwerkelijk realiseert.’

Werknemers met onzekere contracten zijn lastig te organiseren, zegt hij. ‘Wie op een flexcontract zit durft z’n mond niet open te trekken, bang dat-ie morgen niet meer hoeft te komen.’ Daarom richt de bond zich ook in cao-onderhandelingen op meer zekerheid voor zzp’ers en mensen met een tijdelijk of uitzendcontract. ‘Dat zit in het hart van onze agenda.’ Hij noemt de onderhandelingen met VDL Nedcar als succes: het bedrijf nam 1.400 uitzendkrachten in dienst.

Busker volgde anderhalf jaar geleden Ton Heerts op als FNV-voorzitter. Hij ziet het als zijn grootste verdienste tot nog toe dat de bond de discussie over flex versus vast ‘op de agenda heeft gezet’. In 2021 moeten de vakbondsplannen hun weg vinden naar de verkiezingsprogramma’s. ‘Dat is ons grote doel.’ Vooralsnog vindt hij weinig gehoor bij het ‘kneiterrechtse kabinet’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Tegelijkertijd is de bond verwikkeld in jarenlange onderhandelingen met de werkgevers en de regering over het pensioenstelsel. Busker voert de druk op het kabinet op. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees moet eerst de AOW-leeftijd bevriezen op 66 voordat de FNV bereid is tot een akkoord over pensioenen. ‘De minister houdt vast aan de stijging van de AOW-leeftijd. Dan zeg ik: je hebt niet geluisterd naar wat in het land leeft. Zo maak je het buitengewoon lastig om tot een deal te komen.’