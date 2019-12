FNV verliest rechtszaak van Picnic: onlinesupermarkt is geen supermarkt

Een medewerker van online supermarkt Picnic bezorgt boodschappen bij een klant. Beeld ANP

Is Picnic een supermarkt of niet? Daar draaide het dinsdagochtend om in de Amsterdamse rechtbank. Begin dit jaar probeerde FNV in een gesprek met de directie af te dwingen dat Picnic de medewerkers volgens de cao voor supermarkten gaat betalen. Toen dat niet lukte besloot de vakbond naar de rechter te stappen. Marianne Jekkers, bestuurder bij FNV zei in februari: ‘Voor het zware werk dat de mensen bij Picnic doen, krijgen ze maar net iets meer dan het minimumloon zonder toeslagen. De gratis bezorging moet ergens van worden betaald.’ Volgens FNV is er sprake van oneerlijke concurrentie doordat Picnic medewerkers minder hoeft te betalen dan andere supermarkten.

Picnic heeft verschillende takken van het bedrijf ondergebracht in verschillende vennootschappen. De verkooptak moet zich wel houden aan de cao levensmiddelenbedrijf, maar overige vennootschappen, zoals opslag, distributie en software-ontwikkeling, niet. Daardoor vallen medewerkers verantwoordelijk voor het prijzen van de artikelen wel onder de cao van de supermarkten, maar gelden deze arbeidsvoorwaarden niet voor de bezorgers en het magazijnpersoneel.

FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. ‘Door deze uitspraak worden medewerkers speelbal in de concurrentiestrijd in de supermarktbranche’, schrijft Boufangacha op de website van FNV.

Volgens Picnic is de supermarkt cao gebaseerd op fysieke winkels, voor functies zoals kassamedewerkers. Daar is bij Picnic geen sprake van. De websuper laat weten ‘te betreuren dat FNV zich zo halsstarrig opstelt’. Daarnaast benadrukt het bedrijf niet tegen een cao te zijn, maar open te staan voor een cao die past bij e-commercebedrijven. Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic laat weten: ‘De suggestie van de FNV dat wij mensen slecht zouden betalen is klinkklare onzin. Wij behoren tot de beste betalers in de sector.’

Deze zomer lagen de vakcentrale en Picnic ook al overhoop. Toen had Picnic volgens de bond medewerkers ontslagen die actief waren voor FNV. Picnic-mede-oprichter Muller zei destijds dat de websuper ‘nooit iemand zou ontslaan om de reden dat-ie actief is bij een vakbond’.

FNV bekijkt nog of ze in hoger beroep wil gaan tegen de uitspraak.