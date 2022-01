FNV: uitzendbureaus keren vaak transitievergoeding niet uit

Vacatures in de etalage van een uitzendbureau. Beeld anp

Op de meer dan een miljoen uitzendkrachten per jaar, mist het de representativiteit met 200 ondervraagden. ‘We zijn natuurlijk niet gaan peilen omdat we dachten dat er geen probleem was’, zegt Karin Heynsdijk, bestuurder van FNV Flex. Heynsdijk zegt dat krachten het moeilijk vinden om naar deze vergoeding te vragen, uit angst voor moeilijkheden wanneer zij opnieuw naar werk gaan zoeken. ‘Ik vind het zwak om op representativiteit te focussen in plaats van het probleem oplossen.’

In 2020 was er een soortgelijke peiling. Daaruit bleek dat 80 procent van de ondervraagden die recht hadden op de vergoeding, deze niet kreeg. Dat zijn er nu meer. Medio 2020 kregen uitzendkrachten het zwaar door de coronacrisis. In het begin kwamen uitzendbureaus in aanmerking voor de NOW. ‘Een aantal ging daar goed mee om, een aantal niet’, zegt Heynsdijk. ‘We zagen tienduizenden uitzendkrachten hun baan verliezen of minder uren maken. Dat heeft er behoorlijk ingehakt, en doet dat nog steeds.’

De bond roept uitzendkrachten op hun werkgever aan te spreken. ‘Anders kun je de vakbond inschakelen of het via de rechter afdwingen.’ Wat er met het geld gebeurt dat niet wordt uitgekeerd is volgens Heynsdijk duidelijk: ‘Het is voor mij een logische aanname dat uitzendbureaus dat in eigen zak steken.’