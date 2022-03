Floreren cryptovaluta dankzij oorlog?

Wie abracadabra spreekt, weet vaak grote groepen in de samenleving aan te spreken. Mysterie trekt. Theologen – de top van de intelligentsia – trachten al tweeduizend jaar te begrijpen wat er in de Bijbel staat. Maar als priesters en dominees aan het veranderen van water in wijn een simpele draai proberen te geven, zoals in de laatste vijftig jaar is gebeurd, zien ze de kerken leegstromen. Hun verre voorgangers, die in het Latijn of in hoogdravende Nederlandse taal over het geheim van het Lam Gods praatten, trokken juist volle kerken.

En zo is het blijkbaar ook in de economie. Cryptovaluta gedijen dankzij het mysterie. Het is een soort van nieuwe religie. Satoshi Nakamoto is de moderne Jezus van Nazareth. Financiële crises, pandemieën en oorlogen jagen het volk niet meer naar de kerken, maar naar de cryptowereld. Nadat de bitcoin boven de 40 duizend dollar steeg, schreef het websitegeschrift Crypto Insiders: ‘Bitcoin lijkt met deze stijging voorzichtig uit het symmetrische driehoek patroon te breken. In elk geval duwt de koers tegen de bovenkant van dit trendkanaal aan. Het niveau rond 40.000 dollar lijkt daarmee om te slaan in support. (...) De 100-dagen simple moving average (SMA) ligt nu rond $42.450 en de 100-dagen exponential moving average (EMA) rond $43.000.’ Maak daar maar eens chocolade van.

In technische analyses over de waarde van aandelen wordt ook veel onzin gebezigd. Maar over aandelen kan tenminste iets zinnigs worden gezegd, zoals de winst die het aandeel oplevert of de toekomst van de sector waarin het bedrijf opereert. Dat geldt ook voor een valuta. De waarde van de munt gaat omhoog als de financiële huishouding van een land op orde is, de rente stijgt of het vertrouwen in de munt toeneemt.

Over de waarde van cryptomunten is alleen geheimtaal te bezigen. Wie er sceptisch over is en ze als de nieuwe kleren van de keizer wegzet, wordt verketterd in de sociale media. Gelovigen halen hun gelijk met het betoog dat de waarde van 1 bitcoin, sinds het ontstaan na de kredietcrisis, toch maar mooi is gestegen van 5 naar 43 duizend dollar. Daar kan geen aandeel aan tippen. En er zijn genoeg profeten die roepen dat die waarde ook zal stijgen naar 400 duizend of 4 miljoen dollar. Het is even moeilijk te weerleggen als het bestaan van het hiernamaals. Zelfs de grote vermogensbeheerders of zakenbanken gaan overstag en lanceren fondsen voor cryptobeleggers, zoals in de Middeleeuwen de rijken kerken bouwden om de armen uit te kleden. Het WK Voetbal in Qatar wordt gesponsord door Crypto.com. De wildgroei is niet te stoppen. Inmiddels zijn er 18 duizend cryptomunten gelanceerd. En de autoriteiten weten niet wat ze ermee aan moeten. Aan de bemiddelaars kunnen regels worden opgelegd, maar het geloof zelf is niet te bestrijden. Sinds de inval in Oekraïne is de waarde van de bitcoin in euro’s van 31 naar 38 duizend gestegen. Daar kan geen aandeel of edelmetaal tegenop.

Wie echt wil speculeren, vertrouwt op abracadabra.