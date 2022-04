Floreert de Russische economie juist vanwege de exploderende inkomsten?

Op het slagveld is er voor Rusland de ene na de andere tegenvaller. Maar economisch gaat het ondanks het strengste handelsembargo in de moderne geschiedenis juist opvallend goed met het land.

Volgens de laatste wekelijkse cijfers is het bbp van Rusland vergeleken met een jaar geleden met 5 procent gegroeid. Dat is hoger dan de economische groei van Nederland. De koers van de roebel die na het begin van de oorlog tegen Oekraïne met 40 procent kelderde, is weer helemaal opgekrabbeld. Voor 93 roebel krijgen de Russen weer één euro.

Nu zijn deze cijfers gemakkelijk te flatteren volgens het oude adagium ‘er zijn leugens, grote leugens en statistieken’. Het Russische CBS zou kunnen worden geleid door een Poetinist, die in Beijing in de leer is geweest en weet hoe groeicijfers zijn te manipuleren in het voordeel van machthebbers. En de Russische centrale bank zou de koers van de roebel kunnen hebben gesteund.

Maar ook het verlies op de Russische beurs die na een diepe koersval werd stilgelegd na de invasie, is nu al voor meer dan de helft goedgemaakt. In totaal heeft de Russische regering in het buitenland voor 40 miljard aan schulden in dollars en euro’s en het Russische bedrijfsleven voor nog eens 100 miljard. Tot nu toe worden de rente en aflossingen op die leningen keurig betaald. Vorige week donderdag betaalde Rusland via de Amerikaanse bank JP Morgan Chase 447 miljoen dollar aan rente en aflossing op een dollarlening. JP Morgan zou de betaling hebben geaccepteerd nadat hierover eerst contact was opgenomen met de Amerikaanse autoriteiten.

Gevreesd wordt dat Rusland uit politieke overwegingen zou stoppen met aflossingen en rentebetalingen, omdat de eigen tegoeden in het buitenland zijn bevroren. Dat zou betekenen dat het land in gebreke zou blijven en formeel failliet zou gaan ondanks de enorme reserves. Maar tot nu toe is dat niet gebeurd.

Rusland profiteert intussen van de explosie van de prijzen op de grondstoffen- en agrarische markten. Rusland is na Saoedi-Arabië de grootste olie-exporteur in de wereld. Het is de grootste gasexporteur ter wereld en ook de grootste graanexporteur. Olie en gas kan Rusland gewoon exporteren, omdat die van het handelsembargo zijn uitgezonderd. En ook de graanexport zal niet dalen, omdat het graan vooral naar landen gaat die niet aan het embargo meedoen zoals veel landen in Arabische wereld, China en India.

In 2021 waren olie, gas en graan samen goed voor bijna 300 miljard dollar aan ­export- inkomsten. Met de gestegen prijzen van nu – bijna een verdubbeling – zal het land de inkomsten zien exploderen. Vorig jaar had Rusland een handelsoverschot van ruim 120 miljard dollar. Mogelijk verdrievoudigt of verviervoudigt dat bedrag, ook omdat het land nauwelijks buitenlandse producten meer mag kopen.

Na de afgekondigde boycots werd geroepen dat Rusland binnen enkele weken bankroet zou gaan. Maar dat is een illusie zonder olie- en gasboycot. Rusland verliest nog eerder op het slagveld.