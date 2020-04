Flitshandelaars verveertienvoudigen winst dankzij coronapandemie

De een zijn krach is de ander zijn brood.

Terwijl de beurzen in maart de ene krach na de ander beleefden, zag het Amsterdamse flitshandelshuis de omzet in de eerste drie maanden van dit jaar bijna verachtvoudigen naar 495 miljoen euro. De nettowinst viel met 262 miljoen euro zelfs bijna veertien keer hoger uit dan tijdens het eerste kwartaal van 2019, bleek dinsdag uit kwartaalcijfers.

‘Een schizofreen gevoel’, krijgt ceo Dennis Dijkstra ervan, vertelde hij aan het FD. ‘Ik ben blij dat de investeringen in onze systemen en onze strategie zich hebben uitbetaald. Maar ik zie natuurlijk ook wat er om ons heen gebeurt.’ Flow Traders heeft afgelopen tijd 2,5 miljoen euro gedoneerd aan goede doelen, zoals de Voedselbank, het Erasmus MC en beademingsapparatuur voor covid-19-patiënten.

Flow Traders verdient geld met de minieme verschillen tussen aan- en verkoopprijzen van beleggingsproducten, in het geval van Flow Traders mandjes met effecten die bijvoorbeeld de prijsbewegingen van olie of indices à la de AEX volgen. Per transactie levert deze flitshandel misschien maar een paar cent op, maar omdat de computers en algoritmes van Flow Traders zo snel werken – ettelijke transacties per milliseconde – tikt het lekker aan. Helemaal als er ook nog eens uitzonderlijk veel gehandeld wordt op de beurs, zoals tijdens de coronacrisis.

Flow Traders investeerde afgelopen weken meer dan 100 miljoen euro om de 450 normaliter op kantoren in Amsterdam, New York, Singapore, Hongkong, Londen en Cluj bivakkerende personeelsleden uit te rusten met goede apparatuur voor thuis. Helemaal stil was het niet ten burele van Flow Traders: op foto’s van het Amsterdamse kantoor was te zien dat verschillende werknemers vorige maand een tentje hadden opgezet naast hun bureau, om geen seconde te missen van de paniek op de beurs.