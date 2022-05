Flitsbezorgers presenteren ambitieuze gedragscode, gemeenten reageren sceptisch

Een dark store van Flink in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Flitsbezorgdiensten willen af van hun imago als slechte buur. Daarom hebben ze een gedragscode opgesteld waarin ze ambitieuze toezeggingen doen om overlast en onverantwoorde arbeidspraktijken te voorkomen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de vier grote gemeenten (G4), spreken van een goede stap, maar het is gissen of en hoe de doelen in de praktijk gebracht zullen worden.

Flitsbezorgers Flink, Zapp, Gorillas en Getir vestigen zich sinds 2021 in Nederlandse binnensteden. Dat is geen gelukkig huwelijk gebleken: de bedrijven veroorzaken veel problemen, die veelal gebonden zijn aan de locaties van de magazijnen van waaruit ze bezorgen, zogenoemde dark stores. Die bevinden zich vaak in woonwijken. Goed voor de bezorgtijden, maar buurtbewoners ervaren overlast en worden soms zelfs geïntimideerd door bezorgers.

Zij hangen tussen bestellingen voor de deur rond. En wanneer de koeriers een bestelling binnenkrijgen, sjezen ze door de woonwijken op elektrische fietsen en scooters, met chaos in het verkeer tot gevolg. Bovendien zorgen (nachtelijke) bevoorradingen voor veel kabaal. De bezorgdiensten worden overspoeld door een aanzwellende stroom van kritiek vanuit gemeenten, bewoners en ondernemers. Sommige dark stores in de G4 die veel overlast veroorzaken, worden sinds een paar weken gesloten door de gemeenten.

Haalbaarheid plannen

Daarom willen de flitsbezorgers weg van onder meer winkelstraten en scholen. Ook moeten alle dark stores een recreatieruimte krijgen om bezorgers tussen bestellingen van straat te houden en worden de bevoorradingen ‘beperkt tot een minimum’. Betere arbeidsvoorwaarden, maximum fietssnelheden, duurzame verpakkingen en tig andere verbeteringen worden ook beloofd. De gedragscode is ambitieus maar niet bepaald sluitend.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met bestaande dark stores in bewoonde gebieden, of met vestigingen waar het verwezenlijken van een recreatieruimte onmogelijk is? De flitsbezorgdiensten willen niet reageren op vragen van de Volkskrant.

Sceptische wethouders

Marieke van Doorninck, de Amsterdamse wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid, zet vraagtekens bij de uitvoering van de plannen. ‘Veel van de huidige vestigingen van de bezorgdiensten in Amsterdam voldoen nog niet aan deze gedragscode en we zijn benieuwd hoe deze in de praktijk gebracht gaat worden.’

De hoofdstad loopt voorop in het inperken en sluiten van dark stores, maar de hele G4 is actief bezig met het voorkomen van overlast. Ze verwelkomen de gedragscode met enige scepsis. Wethouder Roos Vermeij van Rotterdam: ‘Dit toont aan dat de flitsbezorgdiensten de klachten van bewoners serieus nemen.’ Ook wethouder Klaas Verschuure van Utrecht is ‘benieuwd’ hoe de flitsbezorgers de gedragscode in de praktijk zullen brengen. Onlangs dwong de gemeente Utrecht Zapp een dark store op te doeken vanwege klachten.

Van vertrouwen in de flitsbezorgers is weinig sprake bij de wethouders. Het blijft hun wens om de regie te pakken over de vestigingslocaties.

Of dark stores in de toekomst überhaupt nog toegestaan zijn in woongebieden is nog maar de vraag. Afgelopen maand concludeerde de rechtbank Amsterdam in een voorlopige voorziening dat dark stores in veel woongebieden niet legaal zijn. Of die uitspraak standhoudt, moet nog blijken.