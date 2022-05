Flitsbezorger Gorillas wil winstgevend worden en ontslaat helft administratieve staf

Beeld ANP

In een reactie laat Gorillas weten dat de nieuwgevonden focus op winst draaien ‘gevolgen heeft voor een aantal collega’s op het Nederlandse kantoor.’ Om hoeveel Nederlandse werknemers het gaat en in welke posities wil het bedrijf niet kwijt.

Flitsbezorgdiensten leveren boodschappen aan de deur binnen enkele minuten. Het bedrijfsmodel is in 2020 opgekomen en onder meer in Nederland populair geworden, met name onder jongeren. Dus zagen investeerders kansen. In oktober haalde Gorillas 860 miljoen euro op in een investeringsronde. In januari is supermarktketen Jumbo ook met een onbekend bedrag ingestapt.

De cashinjecties zijn hard nodig, want Gorillas is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met andere flitsbezorgers Flink, Zapp en Getir. Zij pogen elkaar weg te drukken van de flitsbezorgmarkt om een monopoliepositie te verkrijgen. Tot er een winnaar uit de strijd is gekomen geven de flitsbezorgers grote klauwen geld uit om nieuwe klanten te werven en de vele fietskoeriers en magazijnen (‘dark stores’) te financieren.

Tot voor kort leek het investeerders zoals Jumbo weinig uit te maken dat er in de flitsbezorging nog geen winst te behalen valt. Gorillas-topman Kagan Sumer merkt echter op dat de onzekerheid in de mondiale economie heeft geleid tot koude voeten bij potentiële geldschieters. ‘Risico is irritant geworden voor investeerders, en niemand wil momenteel onzekerheid. Dat maakt het lastig om geld op te halen’, zegt hij tegen perbureau Reuters.

En dus gaat hij schrappen in personeelskosten, want als Gorillas geen grote bedragen binnensleept komt de positie in de strijd om het felbegeerde flitsmonopolie in gevaar. In elk geval is helder dat Gorillas zijn agressieve expansiedrift verloren is. ‘Als we de beurs op gaan, willen we dat doen als winstgevende onderneming’, verklaart Sumer. Gorillas zal zich richten op de markten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In deze landen haalt het 90 procent van de omzet. Of Gorillas zijn kleine operaties in België, Italië, Spanje en Denemarken wil voortzetten, wordt nog besloten.

Ondertussen staat het bedrijfsmodel van flitsbezorgers in Nederland onder druk. Door aanhoudende overlast van de ‘dark stores’ voor omwonenden gaat de gemeente Amsterdam ze weren uit woonwijken. Ook andere grote gemeenten zijn kritisch over de magazijnen in woonwijken. Bij verbanning uit binnensteden komt de belofte van een razendsnelle bezorging in gevaar.