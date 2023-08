Flinke stijging autoverkopen, met de Kia Picanto op kop

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland ging in juli fors omhoog. Vorige maand werden 28.687 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, bijna 31 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat melden brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG en dataspecialist RDC.

Het Koreaanse Kia verkocht in juli de meeste nieuwe auto’s in ons land, gevolgd door Volkswagen, Toyota en Skoda. De Kia Picanto werd het vaakst verkocht.

Ook in voorgaande maanden van dit jaar lagen de aantallen al aanzienlijk hoger dan vorig jaar. In totaal zijn er dit jaar 229.342 personenauto’s geregistreerd, een groei van 30,6 procent. De verkoop over geheel 2023 zal naar schatting van de organisaties uitkomen op zo’n 340 duizend auto’s. Dat betekent een stijging van 9 procent vergeleken met vorig jaar.

De sterke groei van de afgelopen maanden is voor een deel toe te schrijven aan het uitleveren van openstaande orders uit 2022. Toen kampte de autobranche met leverings- en voorraadproblemen. Toch zien de brancheorganisaties enige voorzichtigheid bij kopers als gevolg van de hoge inflatie en een laag vertrouwen in de economie.