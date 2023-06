Fiscus haalt 5 miljard ‘verhuld vermogen’ binnen, jacht op crypto is geopend

Een speciaal team van de Belastingdienst heeft in twee decennia tijd 5 miljard euro geïncasseerd aan geld dat Nederlanders in het buitenland hadden verstopt. Reden voor een feestje? ‘We zien steeds complexere constructies om vermogen in het buitenland te verhullen.’

Ruim twintig jaar na de oprichting heeft het zogenoemde programma Verhuld Vermogen van de Belastingdienst 5 miljard euro binnengehaald aan ontdoken belasting, boetes en rente. Het begon met een bescheiden 100 duizend euro in het jaar van oprichting, 2001. Daarna braken de gouden tijden aan en stroomden er soms honderden miljoenen per jaar binnen – vooral een kleine tien jaar geleden, door een gunstige regeling voor spijtoptanten.

‘Zwartspaarders’ werden ze vroeger genoemd, de landgenoten die met een koffer vol bankbiljetten naar Luxemburg reden om hun vermogen voor de fiscus te verstoppen. Maar na het eind van het bankgeheim daar – en in landen als Zwitserland – is het voortdurende gevecht tussen de belastinginner en de belastingontwijker in heel nieuwe sferen beland. Enerzijds wisselen fiscale diensten veel meer financiële informatie uit. Anderzijds ontstond er een oerwoud aan offshorebedrijven waarin kapitaal onzichtbaar en belastingvrij kan worden rondgepompt. En dan is er ook nog de opkomst van de cryptocurrency.

Het werk is inmiddels complexer dan in de beginjaren, erkent programmamanager Frans van Krieken (66) van de Belastingdienst in een vergaderkamer in Utrecht, kortstondig gehuurd voor de gelegenheid. De teamchef kan beschikken over zo’n tweehonderd medewerkers. Die lopen aan tegen ‘steeds geraffineerder opgezette internationale juridische constructies. Die zijn vaak lastig te doorgronden.’

Soms is er meevaller nodig om de code te kraken. ‘Zo kregen we bijvoorbeeld eens via de Fiod de administratie van een aanbieder van ‘agressieve’ belastingconstructies in handen. Die liet niet alleen een reeks schimmige vennootschappen in het buitenland zien. Het maakte ook duidelijk welke Nederlandse belastingplichtige zich door die constructie dacht te kunnen verstoppen voor de Belastingdienst.’

Vaak is het handiger om de zaak om te draaien, merkten ze bij het team. ‘Kijk eens niet naar de hele constructie, maar naar bestedingen. We zien bijvoorbeeld dat er in Nederland veel geld wordt uitgegeven met een zogenoemde debet-creditcard op naam van zo’n buitenlandse vennootschap. Er wordt onder meer een auto gekocht. Bij een vermoeden van verhulling kijken we bij die dealer in de administratie. Dan heb je een naam te pakken en kunnen wij die persoon aanspreken op zijn uitgaven en mogelijk verhuld vermogen.’

De opkomende, ondoorzichtige wereld van de digitale valuta is vooralsnog een nog moeilijker jachtterrein. De Belastingdienst is daarin vooral aangewezen op zelfmelders; belastingplichtigen die hun vermogen in bitcoins, ethereum of andere cryptomunten eigener beweging opnemen in hun belastingaangifte. Soms gebeurt dat achteraf, als spijtoptant, bij het team Verhuld Vermogen. ‘Dat heeft ons al tientallen miljoenen euro’s opgeleverd’, aldus Van Krieken.

Wat heeft u nodig om ook het cryptobezit in beeld te brengen?

‘Wij verheugen ons op de Europese richtlijn die de aanbieders van cryptodiensten verplicht de identiteit en het bezit van hun gebruikers te delen met de belastingdiensten. Die richtlijn komt eraan. Dat is een doorbraak. Dus bij deze: geef je digitale bezit alsnog gewoon aan. Dan heb je straks geen probleem.’

En er komt ook nog iets anders aan, zegt Van Krieken. Via een internationaal samenwerkingsverband loopt er een kennisproject rond het verstoppen van vermogen in kunst. ‘We werken nu aan een model om ook kunsteigendom beter in beeld te krijgen. Want transparantie over de eigendom van vaak waardevolle kunstwerken is er niet.’

Had de Belastingdienst ook meevallers met grote gelekte bestanden als de Panama Papers?

‘Soms wordt gedacht dat we met dit soort grote informatielekken het geld bijna voor het oprapen hebben. Bestanden als de Panama Papers, de Pandora Papers en de Dubai Leaks geven inzicht in talloze internationale constructies. Uitgedrukt in euro’s is het resultaat echter niet zo schokkend. Je zult nog altijd voor de rechter duidelijk moeten maken dat er sprake is van belastingontduiking. Daar is veel meer voor nodig dan een plaatje van een kerstboom van vennootschappen. De opbrengst zit hem vooral in een verandering in het bewustzijn van mensen: ‘Jongens, je loopt uiteindelijk tegen de lamp. Dus begin er maar niet aan.’’

Waarom melden belastingvluchtelingen zich soms nog zelf?

‘We horen van mensen dat ze echt opgelucht zijn van hun melding. Een rein geweten scheelt slapeloze nachten. Je haalt een steen van je maag. Dat geldt ook voor het risico alsnog ter verantwoording te worden geroepen. Want daar krijg je dan toch behoorlijk last mee. Dan komt er een proces op gang dat veel tijd, geld en energie gaat kosten.’

De vriendelijke inkeerregeling van zo’n tien jaar geleden bestaat niet meer. Toen konden zelfmelders alsnog boetevrij aan hun belastingplicht voldoen. Ruim 30 duizend Nederlanders droegen toen alsnog ruim 2 miljard euro af aan de fiscus. Zij konden vervolgens vrij beschikken over hun kapitaal, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de overdracht van hun vermogen aan hun kinderen.

De circa 450 vrijwillige melders per jaar van nu kunnen wel altijd een boete verwachten. Die geldstraf kan worden gematigd als mensen zich vrijwillig melden of – als zij toch gepakt zijn – volledig meewerken aan een onderzoek. De boete kan ook worden verhoogd, waarschuwt Van Krieken. ‘Bijvoorbeeld als mensen heel bewust gekozen hebben voor verhullen. Of als er een patroon zichtbaar is van herhaling van verhullingstechnieken. Dat is van belang, want de groep die nu nog bezig is met dit soort praktijken is hardnekkiger en moeilijker te vinden. Men heeft ook vaker verfijnde constructies opgezet.’

Is het tijd om uw team flink uit te breiden nu dat financieel zo lonend is?

‘Meer capaciteit zou meer opbrengst moeten genereren, al komen er steeds meer uitdagingen op ons pad, zoals het doorgronden van digitaal bezit in de vorm van bijvoorbeeld NFT’s (virtuele eigendomscertificaten, red.). Maar uiteindelijk gaat het ons niet om de euro’s. Het gaat vooral om gedragsbeïnvloeding. Op een feestje zeg je nu minder makkelijk dan tien, twintig jaar geleden dat je de Belastingdienst een pootje hebt gelicht. Dat is een bredere maatschappelijke ontwikkeling natuurlijk, waar we blij mee zijn. Maar het helpt natuurlijk ook als een aantal mensen dat daar anders over denkt uiteindelijk toch op het matje moet komen.’

