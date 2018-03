Fiscaal adviseur van dj Tiësto en Linda de Mol verdacht van grootschalige fraude

Zelfstandig

Ook presentator en mediaondernemer Linda de Mol is klant. In een verklaring aan Quote schrijft zij dat B. 'al meer dan 25 jaar' haar financiële zaken beheert, 'overigens zonder welke buitenlandse constructie dan ook'. Hij is ook toezichthouder bij de Linda Foundation, de goededoelenstichting van De Mol. 'Als blijkt dat hij bewust grote fouten heeft gemaakt, kan daar natuurlijk geen sprake meer van zijn.' Dj Afrojack stelt in een verklaring dat hij 'niets te verbergen heeft' voor de Fiod.



Frank B. wordt op de website van een voormalige werkgever omschreven als een adviseur die ervaring heeft met 'complexe (internationale) fiscale structuren en grensoverschrijdende vraagstukken van zeer vermogende particulieren'. Hij werkt zelfstandig, maar was eerder verbonden aan firma's als PWC en Greenberg Traurig.



De advocaat van Frank B. noemt de beschuldigingen in een persverklaring 'volledig bezijden de waarheid'. De internationale 'structuren' zouden voor slechts twee cliënten zijn opgericht. 'De Nederlandse autoriteiten hebben niets te maken hebben met vermogens in het buitenland als de betrokken personen in het buitenland wonen.' Dat zij in het buitenland wonen, heeft de Belastingdienst volgens de verklaring erkend.