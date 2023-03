First Citizens Bank koopt omgevallen Silicon Valley Bank

First Citizens Bank heeft het hoofdkantoor in Raleigh in de staat North Carolina. Beeld Getty

De zeventien kantoren van het failliete Silicon Valley Bank (SVB) krijgen eerstdaags interieurdecorateurs uit North Carolina over de vloer. Daar is in Raleigh de hoofdzetel gevestigd van hun nieuwe eigenaar, First Citizens Bank.

De rekeninghouders van SVB gaan allen over naar First Citizens, net als 72 miljard dollar (69 miljard euro) aan leningen. Die laatste krijgt First Citizens tegen een korting van 16,5 miljard dollar.

Een volledige overname is het niet geworden, ook al was dat de doelstelling. Het Federale Depositogarantiefonds FDIC blijft voorlopig zitten met 90 miljard dollar aan effecten en andere activa uit de SVB-boedel. Het overheidsagentschap raamt de kosten van het faillissement van SVB op 20 miljard dollar.

Techbank SVB kwam eerder deze maand in de problemen vanwege haar risicovolle beleggingen. Toen spaarders begonnen te twijfelen of de bank als gevolg van tegenvallers wel genoeg middelen had om iedereen terug te betalen, ontstond een bankrun die SVB in minder dan 48 uur fataal werd.