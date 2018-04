FIOD onderzoekt dochters van groot Nederlands familiebedrijf SHV vanwege oplichting en omkoping in buitenland

Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in NRC. De rijke familie Fentener van Vlissingen is eigenaar van SHV, dat maandagochtend nog niet kon reageren op de verdenkingen. De twee dochterondernemingen in het vizier van de FIOD zijn Econosto (technische onderdelen) en Mammoet (zwaar transport).



In december 2016 had het OM een gesprek met twee advocaten van SHV. De advocaat deed in dat gesprek namens SHV melding van een mogelijke misstand bij haar dochterbedrijf Econosto, laat het OM weten. De advocaten overhandigden daarbij namens SHV informatie, waarna het strafrechtelijk onderzoek naar Econosto werd gestart. Het moederbedrijf zelf is volgens het OM niet verdacht.



Vorig jaar bleek al uit onderzoek van NRC dat Econosto (onderdeel van SHV-dochter Eriks) jarenlang omstreden commissies betaalde in het Midden-Oosten. Inkopers van olie- en chemiebedrijven kregen geld in ruil voor bestellingen. Het tweede FIOD-onderzoek, naar dochterbedrijf Mammoet, is volgens de krant vanwege de 3 miljoen euro die zou zijn betaald aan een tussenpersoon voor het bergen van scheepswrakken in de baai van Nouadhibou in Mauritanië, een opdracht waarmee 40 miljoen euro EU-geld is gemoeid.