Financiële impact van de oorlog: Japan steunt weren Russische banken, vrees voor ‘bank run’ in Rusland

In de rij voor de geldautomaat in St. Petersburg op zondag. Beeld REUTERS

Eerder kondigden de Europese Unie en de Verenigde Staten al soortgelijke stappen aan. Swift, voluit Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, verzorgt de beveiligde uitwisseling van berichten voor betaalopdrachten en andere soorten transacties tussen meer dan 11 duizend financiële instellingen wereldwijd. Dit maakt snel internationaal financieel verkeer mogelijk, met dagelijks miljoenen berichten tussen banken.

Door bepaalde Russische banken uit te sluiten, verliezen die volgens de EU de toegang tot het mondiale financiële systeem. Het doel is om ze zodanig af te knijpen dat de oorlogskas van Poetin wordt geblokkeerd. Eerder klonk de roep om alle Russische banken uit te sluiten. Maar dat brengt ook grotere schade voor de Europese economie met zich mee, al is het maar doordat exporteurs aan Rusland betalingen mislopen en het moeilijker wordt voor gas te betalen. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, staat achter de nieuwe financiële sancties tegen Rusland waarmee de EU zaterdag kwam. ‘Mijn gedachten gaan uit naar de Oekraïners die lijden onder deze afschuwelijke oorlog’, meldde de centralebankpresident zondag in een tweet.

Vrees voor ‘bank run’ in Rusland, koersval roebel voorspeld

De Russische centrale bank heeft zondag opgeroepen tot kalmte om een ‘bank run’ te voorkomen, waarbij burgers massaal contant geld gaan opnemen bij hun bank. De Bank of Russia verzekerde dat het voldoende voorraden en middelen heeft om de financiële stabiliteit te garanderen en de operationele voortgang van het financiële systeem te verzekeren.

Die mededeling komt nadat de EU, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada aankondigden dat bezittingen van de Russische centrale bank bevroren zullen worden, naast het weren van bepaalde Russische banken uit Swift. Het bevriezen van de reserves moet voorkomen dat bezittingen verkocht kunnen worden voor het steunen van Russische banken en bedrijven. Dat moet Poetins financiering van de oorlog in Oekraïne treffen en van Rusland een ‘mondiale financiële paria’ maken.

Vrijdag werd levering aan geldautomaten in Rusland al opgevoerd, meldde de BBC, nadat de vraag naar cash het hoogste punt in bijna twee jaar bereikte. De Russische centrale bank heeft 630 miljard dollar (559 miljard euro) aan reserves. Volgens analisten kunnen de nieuwe sancties serieuze schade toebrengen aan de Russische economie en het bankensysteem. Maar de Bank of Russia hield zondag vol dat het bankensysteem stabiel is en voldoende kapitaal heeft om soepel te functioneren in welke situatie dan ook. ‘Het geld van klanten is veilig en beschikbaar op elk gewenst moment.’

De afgelopen week stonden er al rijen bij een Sberbank-kantoor in Praag, een van de banken die genoemd wordt rond de sancties. Sberbank – in handen van de Russische staat – sloot daarop tijdelijk de kantoren in Tsjechië vanwege ‘de veiligheid van het personeel’.

Nederland kijkt naar nieuwe wapensteun voor Oekraïne

Oekraïne heeft recent opnieuw een verzoek om wapenhulp aan Nederland gedaan en er wordt gekeken of hieraan kan worden voldaan, zei generaal Onno Eichelsheim, de hoogste militair van ons land, zondag in het tv-programma Buitenhof. Volgens de Commandant der Strijdkrachten zullen bondgenoten nu ‘een continue stroom’ aan wapens, goederen en munitie gaan leveren aan het land dat door Rusland is aangevallen. De spullen worden naar een buurland van Oekraïne gevlogen en daarvandaan met vrachtwagens naar Oekraïne gebracht, aldus Eichelsheim.

Het ministerie van Defensie twitterde zondag dat 200 Stinger luchtdoelraketten en 50 Panzerfaüst 3-antitankwapens (plus 400 raketten) al onderweg zijn. Deze vrij eenvoudig te bedienen wapens zijn volgens Eichelsheim ‘juist in deze fase van de strijd heel erg nodig’.

Eerder zijn er al scherpschuttersgeweren, radarapparatuur, helmen en scherfvesten door Nederland aan de Oekraïense regering van president Volodymyr Zelenski toegezegd. Er zal alles aan gedaan worden om Oekraïne te blijven steunen, zei de hoogste militair.

Gazprom: toevoer gas via Oekraïne verloopt normaal

De toevoer van Russisch aardgas naar Europa via Oekraïne verloopt als gewoonlijk, meldt het Russische staatsconcern Gazprom. Volgens de aardgasproducent zijn er geen verstoringen, ondanks berichten dat militairen in de nacht van zaterdag op zondag een gaspijplijn bij Charkov hebben laten ontploffen. Op basis van de druk in pijpleidingen maakt ook de Oekraïense beheerder van het netwerk voor gastransport op dat de toevoer van de brandstof als vanouds werkt. Maar het is door de gevechten wel lastig te zien of er plaatselijk schade is.

Starlink-satellieten Elon Musk actief in Oekraïne

Elon Musk heeft op Twitter gemeld dat de internetdienst van zijn Starlink-satellieten nu actief is in Oekraïne. De mededeling van de techmiljardair volgde op een bericht van de Oekraïense minister van digitale zaken dat terwijl Musk probeert Mars te koloniseren, de Russen proberen Oekraïne te bezetten. De minister riep de techbaas op om Oekraïne van Starlink te voorzien, waaraan Musk naar eigen zeggen dus heeft voldaan. Starlink is een op satellieten gebaseerd internetsysteem, waaraan Musks SpaceX al jaren werkt voor gebieden in de wereld met weinig toegang. Het prijst zichzelf aan als ‘ideaal’ voor gebieden waar internet onbetrouwbaar of ontoegankelijk is.