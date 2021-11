Files op zee, files op land: scheepvaart houdt tot eind 2022 last van het coronavirus

Een containterschip in de haven van Rotterdam. Beeld Arie Kievit

De mondiale containervaart blijft nog tot het einde van 2022 last houden van de nasleep van de coronacrisis. Die voorspelling doet het havenbedrijf van Rotterdam. Dat verwerkt weliswaar meer vracht dan voor de virusuitbraak, maar de aanvoerlijnen zijn nog steeds zo verstoord dat ladingen er langer over doen om hun uiteindelijke bestemming te bereiken.

‘Voor de coronacrisis stonden containers gemiddeld vier dagen op de kade voordat ze verder werden vervoerd. Nu is dat gemiddeld zeven dagen’, zegt Hans Nagtegaal, directeur containers van het havenbedrijf. ‘Dat beperkt de capaciteit en de efficiency van onze terminals. De vracht gaat gewoon niet snel genoeg door de haven en door het achterland, richting Duitsland.’

Het probleem zit hem niet in de capaciteit in Rotterdam. ‘Zelfs toen we twee jaar geleden een recordmaand hadden in vrachtafhandeling, zaten we nog niet aan onze limiet’, aldus Nagtegaal.

Punctualiteit

De kneep zit hem in schepen die niet tijdig arriveren in de haven, wat iedere planning in de war schopt. De punctualiteit is volgens analisten is nog steeds ver te zoeken. Uit gegevens van het Deense onderzoeksbureau Sea-Intelligence kwam in september wereldwijd gemiddeld een op de drie schepen volgens schema aan. Voor de huidige crisis waren dat vier op de vijf schepen.

Er is verbetering opgetreden. Deze zomer arriveerden ruim zes op de tien containerschepen met een achterstand op het schema in hun loshavens. Gemiddeld liepen ze zeven dagen vertraging op. Niettemin verwachten retailers zoals speelgoedwinkels dat ook in Nederland de populairste artikelen sneller uitverkocht zullen raken dan in voorgaande jaren, omdat de boot van Sinterklaas vertraging oploopt.

Ondanks de congestie in de haven liggen er op de rede van Rotterdam geen schepen te wachten tot ze de haven in kunnen. Dat is elders wel het geval, onder meer in de Verenigde Staten en China. Daar gaat het om honderden schepen die moeten wachten op een plekje aan de kade.

De bevoorrading over zee tussen Azië en Noord-Amerikaan is inmiddels zo onbetrouwbaar dat grote Amerikaanse winkelketens als Costco, Home Depot en Walmart complete containerschepen afhuren, in plaats van alleen de containers. Zo willen ze voorkomen dat klanten in de aanloop naar de feestdagen, van Black Friday, Thanksgiving tot aan Kerstmis, misgrijpen. De regering van president Joe Biden heeft de bevolking al gewaarschuwd dat ze de komende weken mogelijk niet alle producten kunnen vinden waarop ze hun zinnen hebben gezet.

Biden heeft de spoorvervoerders, wegvervoerders en havens onder druk gezet om de capaciteit te vergroten. De president dreigt met boetes voor containers die te lang aan de kade blijven staan en de doorvoer van goederen verhinderen. Voor de kust van Californië lagen dinsdag 111 vrachtschepen te wachten op toestemming om hun loshaven in te varen, aldus cijfers van Marine Exchange. Daarmee werd het record verbroken van 108 wachtende vaartuigen dat eind oktober werd bereikt.

In de VS heerst evenwel een gebrek aan havenarbeiders en vrachtwagenchauffeurs. Die werden in veel gevallen vorig jaar ontslagen, omdat door de coronacrisis de aanvoer uit Azië opdroogde en landen als China hun grenzen op slot gooiden en in lockdown gingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu de vraag weer aantrekt, zitten de fabrieken met tekorten aan capaciteit en grondstoffen.

Tarieven

De problemen leiden tot hogere tarieven. Weliswaar lijken de grootste stijgingen achter de rug, maar een container huren kost 10 duizend dollar (8.700 euro). Dat is drie keer zo veel als in het begin van dit jaar en bijna tien keerzo veel als vóór de pandemie, meldt Freightos, een Amerikaanse online marktplaats waar vooral webwinkels hun zeetransporten kunnen boeken.

‘We zien ook dat tussen Europa en China containers minder worden ingezet om goederen te vervoeren met een geringe waarde, zoals oud papier en schroot’, zegt Nagtegaal van het havenbedrijf. Die goederen gaan of mee in gewone vrachtschepen als bulk of blijven op de kade staan. Er is in weerwil van sommige berichten geen tekort aan containers, stelt Nagtegaal: ze staan alleen op de verkeerde plaats.

‘Het probleem is dat iedereen in de keten voor zichzelf bezig is om goederen op tijd afgeleverd te krijgen’, stelt Nagtegaal. Dat verhindert een efficiënte planning. ‘Er is ook een grote kostenfocus geweest de afgelopen jaren. Just in time shipping is de standaard geworden in de containervaart (om te voorkomen dat je met voorraden blijft zitten, red.), maar heeft er ook toe geleid dat er amper meer ruimte is om verstoringen in de aanvoer op te vangen.’