Fijngevoelige wiedrobot moet de akkerbouw verlossen van chemicaliën: ‘Een computer heeft geen koffie nodig’

Tim Kreukniet van start-up Trabotyx: ‘Telers willen wel een oplossing, maar zonder het financiële risico.’ Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Toen ondernemer Tim Kreukniet (36) in 2019 terugkwam uit New York, waren zijn ideeën net zo wild als zijn haardos. Na vier jaar in de laadpalenindustrie wilde Kreukniet bijdragen aan gezondere ecosystemen, óók cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Wellicht kon kunstmatige intelligentie plantenziekten detecteren, nog voordat het menselijk oog ze ziet?

Maar toen gingen Kreukniet en compagnon Mohamed Boussama (36), lucht- en ruimtevaartingenieur en telg uit een Tunesische boerenfamilie, praten met tachtig biologische groentetelers. ‘Die zeiden: allemaal leuk en aardig, maar wat ik echt nodig heb zijn handjes om onkruid te wieden’, vertelt Kreukniet droogjes.

Arbeidstekort

Dus staat Kreukniet vier jaar na terugkomst in een proefkas naast een volledig getraind ‘karretje’ – een robot, in de vorm van een elektrisch gemotoriseerd platform met een autonoom wiedsysteem. Die heeft met behulp van kunstmatige intelligentie geleerd onkruid te herkennen en met een boor de grond in te gaan om het bij de wortel aan te pakken.

De route naar meer biologische landbouw ligt vol struikelblokken, en onkruidbestrijding is een van de belangrijkste. 15 procent van het Nederlandse landbouwoppervlak moet in 2030 biologisch worden bestierd, vindt landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie). De Europese Commissie streeft zelfs naar een kwart. En biologisch betekent: vrijwel geen bestrijdingsmiddelen gebruiken om onkruid te beteugelen.

Nu zijn daar nog mensen voor nodig – veelal Oost-Europese arbeidsmigranten. Zij liggen twaalf uur per dag op hun buik op een stretcher om één voor één plantjes uit de grond te trekken, zo’n dertig per vierkante meter. ‘Dat is loodzwaar werk’, zegt Kreukniet. ‘Ons menselijk brein is voor andere dingen gemaakt.’

Bovendien zijn mensen niet eindeloos voorradig. Het arbeidstekort bedreigde vorig jaar al de oogst, meldde land- en tuinbouworganisatie LTO bezorgd. Alle reden dus om ze te vervangen door robots.

Koffie en wc

‘Hoe jonger het onkruidje, hoe meer effect’, zegt Kreukniet, kijkend naar het beeldscherm van de robot. Daarop vliegen beelden voorbij die doen denken aan een videogame. Om een wortelplantje heen ontstaat een blauwe cirkel, de veiligheidsradius. Een witte cirkel geeft het doelwit aan, een boortje verwijdert kordaat de plant, en hup, door naar de volgende: tweehonderdduizend keer per hectare. Dan is de batterij van het platform leeg.

Ze kochten het platform aan en ontwikkelden de software zelf, met geld van investeerders. Het team van acht – voornamelijk bestaand uit ingenieurs – boog zich over vragen als: waar kun je het onkruid het beste boren, bij de steel of waar het de grond ingaat? En hoe diep, groot, en snel moet het boortje zijn?

De antwoorden daarop zijn inmiddels binnen. In 99 procent van de gevallen herkent de software onkruid als onkruid en een wortel als een wortel, concludeerde een onderzoek van Wageningen University (WUR) – een score waaraan het menselijk oog onmogelijk kan tippen. De robot kan ongeveer een hectare per dag wieden, evenveel als vier arbeiders. Bovendien, zegt Kreukniet: ‘Een computer heeft geen koffie en wc nodig.’

Argwaan

Voordelen alom, maar succes is nog allerminst gegarandeerd. ‘Dit voorjaar moeten we bewijzen dat het werkt’, zegt Kreukniet. Dan gaat het platform voor het eerst het akkerland op, bij vijf biologische worteltelers. ‘Dat is heel spannend’.

Want robots in de landbouw, die zijn als porseleinen kopjes in een olifantenverblijf. Robots zijn fijngevoelig, vertelt Kreukniet, en de landbouw is juist een robuuste bezigheid. ‘Daar komen dingen als zand en hoogteverschil bij kijken.’

Bovendien leeft er argwaan in de beroepsgroep: al jaren wordt er gerept over robots als oplossing voor allerlei problemen. ‘Er zijn genoeg telers die een robot hebben gekocht die niet goed werkte’, zegt Kreukniet. ‘Ze willen graag de oplossing, maar niet het financiële risico lopen.’

Daarom begint Trabotyx de eerst drie jaar met een servicemodel: een wiedrobot plus een medewerker die de boel vlotjes laat verlopen, voor de prijs van handarbeid. ‘Telers hebben het al druk genoeg, dus we moeten ze ontzorgen. Dat versnelt de acceptatie van de robots’, zegt Kreukniet.

Maar de grootste uitdaging is de tijdgevoeligheid: de robot moet op het juiste moment pieken. ‘Drie tot vier weken na het planten van de zaden moet je beginnen met wieden, en daar heb je in totaal maar tien weken voor. Daarna is de plant wat groter en is het niet meer zo belangrijk’, zegt Kreukniet, die inmiddels boven een minuscuul onkruidplantje hangt.

Weer rechtop: ‘Onze hoop is dat we de robots hier in juni en juli kunnen inzetten, in Spanje in januari en februari, en zo verder. Dan ga je de seizoenen in je voordeel gebruiken.’

Innovatie

De wiedrobotbranche is, kortom, een high risk, high reward-omgeving. Wereldwijd zijn er zo’n veertig bedrijven in actief. ‘Niemand heeft tot nu toe meer dan twintig robots verkocht’, zegt Kreukniet. ‘Maar als het werkt, wil iedereen het.’

Onrustig wordt hij niet van de concurrentie. ‘Laten we de taart eerst groter maken, dan kijken we daarna wel hoe we hem verdelen. Hoe meer partijen hiermee bezig zijn, hoe groter de acceptatie.’

En die acceptatie is noodzakelijk, vindt Kreukniet. Niet zozeer voor hem en zijn bedrijf, maar voor het welzijn van de planeet. ‘Zonder automatisering gaan we 15 procent biologische landbouw in 2030 niet halen. Dus we hebben telers nodig die durven, en die ondersteund worden door de overheid.’

Maar ook de sector zelf is aan zet, zegt Kreukniet. Hij hoopt dat het denken over innovatie in de landbouw verandert. ‘Innovatie wordt in de landbouw gebruikt om dingen te laten zoals ze zijn. Terwijl we het óók kunnen gebruiken om zaken écht te veranderen: bijvoorbeeld te telen zonder chemische middelen.’