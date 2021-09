Fietsmerk VanMoof haalt dit keer 128 miljoen euro op voor extra investeringen

In de werkplaats wordt een smartbike in gereedheid gebracht voor een klant. Beeld raymond rutting

Precies een jaar geleden peuterde het Amsterdamse bedrijf 40 miljoen dollar (bijna 34 miljoen euro) los bij twee durfinvesteerders in Groot-Brittannië en een in de VS. Dit keer gaat het om 128 miljoen dollar en doet onder anderen oud-directeur Gillian Tans van Booking.com voor een onbekend bedrag mee. ‘Deze investering zal onze e-bikes toegankelijker maken voor onze riders – een belangrijk aspect in onze missie om de volgende miljard mensen wereldwijd op de fiets te krijgen’, zeggen de oprichters van VanMoof, de broers Taco en Ties Carlier. VanMoof heeft sinds zijn oprichting in 2009 rond 150 duizend ‘urban bikes’ met een ‘minimal design’ voor 2.000 euro of meer verkocht.