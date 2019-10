Fiat heeft eindelijk beet op de huwelijksmarkt voor auto’s: waarschijnlijk fusie met het Franse PSA

Fiat 500’s in Amerika. Beeld Reuters

Als de fabrikanten samengaan, ontstaat een van de grootste autobouwers ter wereld met een gezamenlijke omzet van 184 miljard euro. Het concern komt daarmee in de buurt van reuzen Volkswagen en Toyota.

Veel meer dan een korte mededeling over de prille relatie wilden beide concerns niet kwijt. Woensdag bespreekt de top van PSA de mogelijke deal, die volgens diverse media volledig in aandelen afgehandeld moet worden. Als de fusie slaagt, wordt PSA-topman Carlos Tavares genoemd als ceo van de combinatie.

Het is geen liefde op het eerste gezicht: afgelopen voorjaar ketste een fusie van Fiat met Renault af. Renaults partner Nissan en de Franse overheid, grootaandeelhouder bij Renault, lagen dwars. Fiat/Chrysler (FCA) had eerder al een aanzoek gedaan bij Ford en General Motors, die geen interesse toonden. Ook PSA was eerder al in beeld. Nu lijkt de vonk dan toch overgesprongen.

Geen verkoopsuccessen meer

De zaken bij het Italiaanse Fiat lopen al jaren matig. Het concern, ooit heer en meester in kleine, zuinige auto’s, heeft al jaren geen verkoopsucces meer geboekt. Het bedrijf is naarstig op zoek naar geld om hoge investeringen te kunnen doen die nodig zijn om zijn vloot elektrisch te maken.

De Amerikaanse partner van de Italianen, het voormalige Chrysler, doet het een stuk beter met zijn Jeeps en enorme pick-uptrucks. Benzineslurpers avant la lettre, vaak met technologie uit de oertijd. Maar het land van Trump, waar een liter benzine omgerekend iets meer dan 70 eurocent kost, vormt nog altijd de ideale biotoop voor dit type auto.

FCA heeft echter een probleem: de zuinige Fiatjes krijgen geen poot aan de grond in de VS, terwijl de succesvolle trucks en Jeeps in Europa nauwelijks te betalen zijn vanwege hun hoge CO 2 -uitstoot. En dat wordt er niet beter op de komende jaren, want Brussel gaat enorme boetes heffen voor autofabrikanten wier modellen veel kooldioxide uitstoten.

Omdat het concern geld nodig heeft om te investeren in elektrificatie van de vloot – noodzakelijk om Brusselse miljoenenboetes te kunnen ontlopen – bedacht FCA onlangs een truc: het betaalde Tesla honderden miljoenen euro’s om diens uitstoot (nul gram per kilometer) te kunnen aftrekken van die van de eigen vloot. Zoiets mag volgens de regels. Het leek een kostenefficiënte manier om op oude voet te kunnen doorgaan. Maar kennelijk is de baas van FCA, de Brit Mike Manley, er niet van overtuigd dat het concern dankzij deze truc ook op lange termijn levensvatbaar blijft. Vandaar de beoogde fusie, die overigens nog lang niet beklonken is.

Beleggers reageerden alvast enthousiast: PSA steeg 6,8 procent in Parijs. Fiat/Chrysler werd in Milaan 8 procent meer waard. Het afgewezen Renault zakte 3 procent.