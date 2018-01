Fiat Chrysler lieveling op de beurs, Intel uit de gratie door pleistersoftware

De Winnaar

'Platzak Fiat stapt in zwak Chrysler' kopte de Volkskrant in 2009. 'Het leek op een samengaan van de lamme en de blinde - een wanhoopspoging van de twee minkukels van de autoklas om samen een vuist te maken.' Fiat zat met een schuldenberg van 7 miljard euro, Chrysler verloor 100 miljoen dollar per dag, zo rekenden analisten voor.



Maar Sergio Marchionne, de fusie-architect en bestuursvoorzitter, kan zich bijna negen jaar later toch rijk rekenen. Niet alleen zit de man in de coltrui nog stevig in het zadel (hetgeen even weinig Italiaanse captains of industry is gegund als Italiaanse poltici) maar ook heeft hij de positie van zijn bedrijf en van zichzelf versterkt.