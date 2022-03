Federal Reserve lanceert reeks renteverhogingen

De gasprijzen die in Miami, net als in de rest van de VS, flink zijn gestegen. Beeld AFP

Met de rentestap, naar een bandbreedte tussen 0,25 en 0,5 procent, wil de Federal Reserve werk maken van de bestrijding van de hoge inflatie. In februari lag die in de Verenigde Staten op 7,9 procent, een eind boven de doelstelling van 2 procent. Het gaat om meer dan enkel hoge voedsel- en energieprijzen. Geschoond voor die volatiele componenten bedroeg de zogeheten kerninflatie vorige maand nog altijd 6,4 procent.

De Fed-bestuurders zijn bezorgd dat de prijsstijgingen zich steeds breder zullen ontwikkelen. Ook denken ze dat de oorlog in Oekraïne zal bijdragen aan een nog hogere inflatie. Volgens nieuwe prognoses van de Fed zal de inflatie dit jaar aanzienlijk hoger uitkomen dan eerder aangenomen, namelijk 4,3 procent. De raming voor de economische groei in 2022 is dan weer lager bijgesteld, van 4 procent naar 2,8 procent.

De renteverhoging werd goedgekeurd door acht van de negen stemgerechtigde bestuurders. Eén bestuurder, James Bullard, wilde de rente nu al met 50 basispunten verhogen.

De renteverhoging is de eerste van een lange reeks. De centrale bank signaleerde dat ze dit jaar nog zesmaal haar belangrijkste tarief om te lenen gaat optrekken, wat aan het eind van de rit zou neerkomen op een beleidsrente van 1,75 tot 2 procent. Dat is wel nog steeds een tarief dat de economie stimuleert. Volgens de Fed ligt het rentepeil dat de economie aanjaagt noch afremt op langere termijn rond de 2,5 procent.

De Amerikaanse economie moet een duurdere rente aankunnen. Fed-voorzitter Jerome Powell wees op een nog altijd voldoende krachtige groei en de bijzonder lage werkloosheid die in februari onder de 4 procent is gezakt.

De centrale bank maakt zich verder op om nog andere stappen te zetten om het monetair beleid te normaliseren. Powell verklaarde dat de Fed-bestuurders op hun volgende vergadering de afbouw van de balans gaan bespreken. Die is de afgelopen jaren als gevolg van de opkoopprogramma’s om de economie te stimuleren aangezwollen tot 8.900 miljard dollar.