Federal Reserve doet sterkste renteverhoging in 22 jaar

Aankondiging van de renteverhoging door de Fed op 4 mei. Beeld Reuters

De Amerikaanse centrale bank gaf woensdag de grootste ruk aan haar beleidsrente sinds mei 2000. Waar renteverhogingen in die tussentijd steevast met 25 basispunten verliepen, kwamen er deze keer dubbel zoveel bij. Daardoor ligt de rente nu in een bandbreedte tussen 0,75 en 1 procent.

Zeven weken geleden nam de Federal Reserve (Fed) afscheid van het tijdperk van de nulrente. Door de economie geleidelijk af te koelen, wil de centrale bank de inflatie bestrijden zonder een recessie uit te lokken. Volgens de Fed steeg de Amerikaanse inflatie in maart naar 6,6 procent, het hoogste peil in veertig jaar, en driemaal hoger dan de doelstelling van gemiddeld 2 procent.

Simpel gesteld verhoogt de Fed de gemiddelde rente die commerciële banken elkaar berekenen om voor de duur van een nacht geld te lenen van elkaar. Die hogere tarieven vertalen zich in hogere rentes voor consumenten en bedrijven, en beïnvloeden zo de economische bedrijvigheid. Het maakt investeringen bijvoorbeeld duurder en doet hypotheekrentes stijgen.

Schaarste arbeidsmarkt

De renteverhoging met 50 basispunten was de afgelopen weken al goed doorgeseind naar de financiële markten, en leidde daar dus niet tot grote bewegingen. Beleggers maken zich vooral zorgen over de hoogte van de rente in de komende maanden en jaren. De consensus onder economen is dat de Fed de rente aan het eind van dit jaar optrekt naar ongeveer 2,5 procent, het peil waarop de centrale bank de economie aanmoedigt noch afremt. Maar nog veel groter zijn de meningsverschillen over de mate waarin Fed-voorzitter Jerome Powell aan de rem zal trekken.

Het probleem is dat de schaarste op de arbeidsmarkt historisch hoog is, waardoor het lastig is om hogere lonen en dus ook hogere prijzen een halt toe te roepen. Eind maart waren er 11,5 miljoen openstaande vacatures, wat betekent dat elke werkloze uit twee banen kan kiezen.

Volgens Anna Wong van Bloomberg Economics kan de Fed door de krapte op de arbeidsmarkt niet stoppen voordat de rente de 4 procent heeft bereikt. Analisten van Deutsche Bank menen dat die zelfs naar 5 tot 6 procent moet, waardoor de Amerikaanse economie volgend jaar in een diepe recessie zou belanden.