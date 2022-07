Federal Reserve bestrijdt inflatiespook met vierde renteverhoging op rij

Op de beurs van New York wordt het besluit van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten gehouden. Beeld AP

De Federal Reserve trok woensdag de rente zoals verwacht op met 75 basispunten tot een bandbreedte van 2,25 à 2,5 procent. De gevolgen van dat beleid laten zich steeds meer zien. De economische groei is aan het afnemen, de huizenmarkt koelt af, en de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering beginnen op te lopen.

Desondanks blijft de arbeidsmarkt het heel goed doen, stelt Amerika-econoom Christian Scherrmann van vermogensbeheerder DWS. ‘Het werkloosheidspercentage van 3,6 procent wordt beschouwd als volledige werkgelegenheid. Vorige maand zei Fed-voorzitter Jerome Powell nog dat de centrale bank ook 4,1 procent nog heel goed vindt.’

Zo bekeken heeft de Fed ampel ruimte voor verdere renteverhogingen, meent Scherrmann, die opmerkt dat de bank ondertussen in ‘neutraal’ gebied is terechtgekomen. Dat betekent dat nu een rentepeil is bereikt waarbij de Fed de economie stimuleert noch afremt. Maar neutraliteit zal volgens de Duitser niet volstaan voor het terugdringen van de hoge inflatie, die in juni 9,1 procent bedroeg.

Zo denken ook veel andere economen erover. Deutsche Bank bijvoorbeeld verwacht dat de rente eind dit jaar naar 3,6 procent gaat. Volgens Vincent Reinhart, de invloedrijke hoofdeconoom van Dreyfus and Mellon, zal de rente volgend jaar pieken op 5 procent of meer. Hij verwacht dat de recessie die hierdoor ontstaat de werkloosheid zal doen oplopen naar zo’n 6 procent.