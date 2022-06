Fed pakt in strijd tegen inflatie steviger door dan verwacht: 75 basispunten erbij

Voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell tijdens een persconferentie. Beeld AP

Dat het toch meer was, is te wijten aan het inflatiecijfer dat vrijdag bekend werd. Dat was met 8,6 procent in mei hoger dan verwacht. Extra verontrustend is dat het inflatiecijfer dat geen rekening houdt met de sterk schommelende voedsel- en energieprijzen 6 proent bedroeg, wat aangeeft dat de geldontwaarding is ingesijpeld in de hele economie.

De Fed-bestuurders hadden daardoor alleen nog lastige opties. De rente met 75 basispunten verhogen betekende erkennen dat ze de situatie slecht hebben ingeschat. Bovendien vloekt het met de doelstelling van de centrale bank om in haar beleid zo voorspelbaar mogelijk te zijn. Vasthouden aan het vooropgestelde beleid had evenwel het vertrouwen van de Amerikanen in de strijd van de Fed tegen de inflatie een stevige knauw gegeven.