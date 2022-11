Fed kiest voor vierde forse renteverhoging op rij

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Beeld REUTERS

De renteverhoging past binnen de strijd van de centrale bank om de hoogste inflatie in veertig jaar tijd te bestrijden. Medio maart lag de beleidsrente nog tussen de 0 en 0,25 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft al het hele jaar aan dat de centrale bankiers een aantal maanden van afnemende inflatie willen zien voordat ze bereid zijn om een pauze in te lassen in de renteverhogingen.

Daar is vooralsnog geen sprake van. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de sterk schommelende voedsel- en energieprijzen, blijft bijzonder hoog. In september bedroeg die 6,6 procent.

Arbeidsmarkt lucht geven

Bovendien bleek eerder deze week dat de economie in een betere staat verkeert dan gedacht. De ISM-index die het ondernemersvertrouwen in de industrie meet, kwam in oktober uit op 50,2 punten, terwijl economen een cijfer van 50 hadden voorspeld. Een cijfer boven de 50 wijst op groei. Verder is er nog altijd 1,86 vacature per werkzoekende. Een krappe arbeidsmarkt vuurt de inflatie aan, omdat werknemers hogere looneisen kunnen realiseren, en ondernemers rekenen die extra kosten daarna deels weer door in hun prijzen.

Met de hogere rente wil de Fed de economie afkoelen en zo de arbeidsmarkt wat lucht geven. Op sommige vlakken is die afkoeling al duidelijk. In de vastgoedmarkt bijvoorbeeld, waar de gemiddelde hypotheekrente is opgelopen tot 7 procent; het hoogste peil in twintig jaar.

Financiële markten gaan ervan uit dat de rente in december nogmaals stijgt, maar zijn flink verdeeld over de vraag of dat dan met 50 of 75 basispunten gebeurt. De Fed wil zich nog niet vastpinnen, maar afwachten hoe de data zich de komende tijd ontwikkelen.