FD: verkoop Hema verloopt moeizaam, potentiële kopers vinden prijs te hoog

Buitenlandse groei

Na jaren van verliezen boekte Hema in het derde kwartaal van 2017 weer een bescheiden winst. Het bedrijf breidt het aantal winkels over de grens in hoog tempo uit. In februari opende Hema in Barcelona de tweehonderdste buitenlandse vestiging en in juni gaat naar verwachting de eerste Hema in Dubai open.



Tjeerd Jegen, bestuursvoorzitter van de Hema, is niet bang dat bij een eventuele overname de aandacht nog meer naar het buitenland verlegd zal worden. 'Bedrijven die niet investeren in hun thuismarkt, groeien niet meer. Als je in je thuisland niet up-to-date bent, verlies je klanten', zei hij twee maanden geleden in een interview met de Volkskrant.



Jegen zegt dat de winkels in het buitenland een andere presentatie hebben: 'De kleinere Nederlandse winkels hebben we ook al omgebouwd volgens dat concept. Dat kostte in de Benelux vorig jaar 12 miljoen euro - voor dat bedrag kunnen we 24 nieuwe winkels in Frankrijk openen. Toch hebben wij ervoor gekozen dat geld hier te investeren.'