Farmacieconcern Gilead neemt branchegenoot Kite Pharma voor 12 miljard over

Maandag maakte farmacieconcern Gilead bekend branchegenoot Kite Pharma over te nemen. Daarmee is een bedrag van bijna 12 miljard dollar (10 miljard euro) gemoeid. Het bod is volledig in cash.



Kite Pharma is gespecialiseerd in behandelingen tegen kanker. Het bedrijf werkt met name aan een therapie die het immuunsysteem van het lichaam versterkt, zodat het tumoren te lijf kan gaan. Kite Pharma hoopt nog dit jaar toestemming te krijgen om dat middel op de markt te brengen in de Verenigde Staten. Europese goedkeuring volgt mogelijk volgend jaar.

Topman John Milligan ziet de overname van Kite Pharma als nieuw fundament waarop een toekomstig aanbod aan middelen tegen kanker kan worden gebouwd