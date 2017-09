Slachtoffers van afzetterij vlogger Snapking krijgen geld terug van provider

Fans wisten niet hoeveel het kostte, want dat stond nergens aangegeven

Snapking beloofde dat elke honderdste beller naar hem zou worden doorgeschakeld. Hij zou de uitverkorenen onder meer vertellen wie de moeder is van zijn kind. In werkelijkheid stond hij hooguit vijf bellers te woord. De rest werd minutenlang aan het lijntje gehouden voordat de verbinding werd verbroken. En daarvoor rekende Snapking het maximaal toegestane beltarief van één euro per minuut. De ACM controleerde tijdens de actie of Snapking zijn fans wel echt te woord stond door zelf twee keer te bellen. De eerste keer werd de verbinding na zeven minuten verbroken, de tweede keer na vier.



KPN en T-Mobile besloten in augustus hun gedupeerde klanten terug te betalen. Op last van de ACM moeten nu alle Nederlandse providers binnen twee maanden dat voorbeeld volgen. Zij hoeven niet bij Snapking aan te kloppen, want de 13.000 euro heeft hem nooit bereikt.



De ACM haalde het nummer in juli uit de lucht. Vodafone, de beheerder van het nummer, bevroor toen de opbrengst. Omdat het geld nog bij Vodafone staat, kunnen alle gedupeerde bellers volgens de ACM volledig worden terugbetaald.