Familie Sonnenberg verkoopt Luxaflex-fabrikant Hunter Douglas aan opkoopfonds

Luxaflex-zonwering van Hunter Douglas is een wereldwijd succes. De Nederlandse familie Sonnenberg begon het bedrijf. Beeld Getty Images/EyeEm

Pater familias Ralph Sonnenberg (87) maakt daarbij zijn belang van 88 procent in het raambekledingsfabrikant voor het grootste deel te gelde. Hij houdt nog een belang van 25 procent van het bedrijf dat zijn hoofdkantoor heeft in Rotterdam, maar om fiscale redenen officieel in Willemstad op Curaçao is gevestigd en wordt bestuurd vanuit Luzern in Zwitserland.

Sonnenberg krijgt 175 euro per aandeel betaald. Outside-aandeelhouders zullen hier tandenknarsend kennis van nemen. Vorig jaar probeerde hij de resterende aandeelhouders uit te kopen voor 64 euro per aandeel. Later verhoogde hij dat nog tot 82 euro. Nu verkoopt hij de aandelen die hij voor die prijs verwierf, door voor 175 euro.

Hunter Douglas is wereldmarktleider in raambekleding zoals Luxaflex, maar ook een van de grootste fabrikanten van bouwproducten zoals Luxalon. Het bedrijf werd ruim honderd jaar geleden opgericht door Henry Sonnenberg. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog verhuisde het bedrijf van Rotterdam naar de VS. Nadat Sonnenberg daar de handen ineen had geslagen met Joe Hunter, ontwikkelde het bedrijf lichtgewicht aluminium strips voor horizontale jaloezie. Dat werd een wereldwijd succes. Vorig jaar werd een omzet behaald van 3,2 miljard euro en een winst van 102 miljoen euro. De nieuwe eigenaar 3G Capital is al eigenaar van voedingsmiddelengigant Kraft Heinz – waarmee het vier geleden tevergeefs trachtte Unilever over te nemen – en Interbrew, de grootste bierbrouwer ter wereld. Het aandeel Hunter Douglas sloot donderdag op de beurs op 101,40 euro.

Cultuur van familiebedrijf

De outside-aandeelhouders die hun stukken vorig jaar niet aanboden aan Sonnenberg, kunnen nu hun stukken voor 175 euro verkopen aan 3G. Dat is een premie van 75 procent. Het betekent ook dat Hunter Douglas van de beurs zal verdwijnen. Na de overname wordt 3G-partner João Castro Neves de ceo van het bedrijf met 23 duizend werknemers en 45 fabrieken wereldwijd. 3G wil Hunter Douglas snel laten groeien. Via kostenreductie hoopt de investeringsmaatschappij dan later het bedrijf voor een hogere prijs door te verkopen. Ralph Sonnenberg, vrijdag in een persverklaring: ‘Hunter Douglas is meer dan honderd jaar geleden opgericht door mijn vader en is uitgegroeid tot een wereldleider dankzij onze toewijding aan innovatie, ondernemerscultuur, toonaangevende merken en een management van wereldklasse.’ Zijn zoon David Sonnenberg hoopt dat 3G de cultuur van het familiebedrijf koestert. ‘Als een private onderneming zal Hunter Douglas de mogelijkheid hebben om onze onderneming te laten groeien en uit te breiden.’