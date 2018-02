Failliete Kijkshop in gesprek met 'meerdere retailpartijen' over overname vestigingen

Om de gesprekken niet te frustreren, wil zij niet bekendmaken welke partijen overwegen Kijkshopwinkels over te nemen. Er zou veel interesse zijn van kleinere winkels die hun aanwezigheid in een dorp of stad willen uitbreiden met één of twee winkels, maar er zijn ook ketens die zestien of negentien vestigingen op het oog hebben. Kijkshop werd in januari failliet verklaard en heeft ongeveer zestig winkels in Nederland, bijna allemaal kleinere panden in de binnensteden. Er is volgens de curator interesse in vestigingen door het hele land.



Vijftig van de zestig Kijkshopvestigingen zijn sinds anderhalve week weer open om via een executieverkoop van de bestaande voorraad af te komen. Een aantal winkels is inmiddels gesloten omdat de voorraad is verhuisd naar filialen die beter lopen.