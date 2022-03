Facebook-moederbedrijf Meta stopt voorlopig met bouw van omstreden datacenter in Zeewolde

Landbouwgrond in Zeewolde waar het datacenter van Zeewolde gebouwd zou moeten worden. Beeld Harry Cock

Toen de gemeenteraad in Zeewolde in december instemde met de wijziging van het bestemmingsplan dat de komst van het datacenter mogelijk maakte, leek alles in kannen en kruiken. Maar Meta heeft de wind tegen. Twee weken geleden won de lokale partij Leefbaar Zeewolde, een fel tegenstander van de plannen, bij de gemeenteraadsverkiezingen een absolute meerderheid van de zetels in Zeewolde. Ook heeft de Eerste Kamer zich in moties tweemaal uitgesproken tegen de komst van het datacenter. Dinsdag nam de Tweede Kamer eveneens een motie aan die het kabinet oproept om het datacenter in Zeewolde tegen te houden.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die als baas van het Rijksvastgoedbedrijf nog grond aan Facebook zou moeten verkopen, zei vorige maand dat de komst van het datacenter ‘nog geen gelopen race’ was. Hij heeft zich uitgesproken als tegenstander van de komst van grote datacenters.

De komst van het datapakhuis leidde de afgelopen maanden tot veel ophef, vanwege het ruimtebeslag en de energievraag. Na ruim twee jaar voorbereidend werk keurde de toenmalige gemeenteraad van Zeewolde in december met een nipte meerderheid een wijziging van het bestemmingsplan voor de 166 hectare landbouwgrond goed. Die moet worden bebouwd met loodsen waarin Meta de gegevens van zijn sociale media Facebook, Instagram en Whatsapp zou opslaan.

Laatste horde

Zeewolde had daartoe al vier boerenfamilies uitgekocht. De laatste resterende horde was het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van ongeveer de helft van het benodigde areaal, dat die grond nog aan Zeewolde moest verkopen. De voorwaarden die het daarbij aan de nieuwe eigenaar stelde waren niet triviaal: zo waren er strenge eisen geformuleerd over het gebruik van de restwarmte.

Onderzoeksorganisatie TNO was de afgelopen weken bezig met de toetsing van het ontwerp aan die eisen. Het was de goede hoop van minister De Jonge dat TNO voor hem een reden zou vinden om de grondverkoop af te wijzen. Via een woordvoerder laat de minister dinsdag weten dat onderzoek nog steeds af te wachten en in overleg te gaan met de gemeente Zeewolde. ‘Maar op zichzelf genomen is dit goed nieuws’, aldus de woordvoerder.

De gemeente Zeewolde laat alleen weten al eerder op de hoogte te zijn gesteld van Meta’s beslissing. ‘Wij respecteren hun keuze en we blijven met het bedrijf in gesprek’, zegt de gemeente in een verklaring.

Afstel

‘Ik ben net van de fiets gestapt om het op m’n telefoon te lezen. Ik ben blij, echt heel blij’, zegt Tom Zonneveld, lijsttrekker van Leefbaar Zeewolde. De partij voerde bij de gemeenteraadsverkiezingen campagne tegen de komst van het datacenter en kreeg met tien zetels een meerderheid van de raad in handen.

‘Ik wil niet te vroeg juichen, het is nog steeds niet helemaal van de baan. Ik krijg steeds meer het gevoel dat het niet doorgaat. Ik hoop dat uitstel zal leiden tot afstel.’ Zonneveld denkt ook dat verzet van zijn partij heeft geholpen. ‘Dit laat zien dat je verzetten en tegenstemmen echt zin heeft. Meta zegt min of meer dat het vanwege de commotie in Zeewolde in de koelkast gaat.’

‘Omdat we een goede buur willen zijn, hebben we vanaf dag één benadrukt dat een goede match tussen ons project en de mensen in Zeewolde het belangrijkste criterium is bij onze plannen’, zegt Meta in de verklaring. ‘We blijven nauw samenwerken met de gemeente bij het bepalen van onze vervolgstappen.’