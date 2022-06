Exxon klopt beursbarometer, Wells Fargo fopt minderheden

Darren Woods, ceo van ExxonMobil. Beeld REUTERS

Winnaar: Darren Woods

Tegenover het chagrijn op de gezichten van autobestuurders staat de brede glimlach van Darren Woods. Terwijl Amerikanen deze week voor het eerst de recordprijs van 5 dollar per gallon benzine (zo’n vier liter) moesten aftikken aan de pomp, zag de ceo van ExxonMobil de aandelenkoers van de oliegigant naar het hoogste peil in acht jaar gaan. Sinds het jaarbegin is de koers bijna 70 procent hoger.

De samenstellers van de Dow Jones moeten het met lede ogen aanzien. Zij kieperden Exxon twee jaar geleden uit de oudste beursbarometer ter wereld. Pijnlijk voor Exxon, dat er als Dow-veteraan sinds 1928 onafgebroken deel van had uitgemaakt. Met de vervanging door Salesforce, een pionier in cloudcomputing, wou indexbeheerder S&P Dow Jones Indices destijds het technologiegehalte van de beursgraadmeter op peil houden.

Nu pakt dat dus pijnlijk uit, want sinds die herschikking in 2020 is het aandeel van Exxon gestegen met 157 procent, terwijl de koers van Salesforce zo’n 30 procent is gedaald. Het had nog erger kunnen zijn voor de Dow, als toen ook het lidmaatschap van Chevron was opgezegd. Het aandeel van de tweede grootste olie- en gasproducent in de Verenigde Staten is de afgelopen twee jaar gestegen met 112 procent.

Mogelijk komt er een terugkeer van Exxon in de sterindex. Vorig jaar lekte uit dat Darren Woods en Chevron-ceo Mike Worth hebben gesproken over een mogelijke fusie.

Verliezer: Charles Scharf

Twee jaar geleden joeg Charles Scharf zwarte werknemers van Wells Fargo tijdens een videocall tegen zich in het harnas met zijn klaagzang dat de bank moeite had om diversiteitsdoelstellingen te halen. Onder minderheden zouden er gewoon niet genoeg goed gekwalificeerde mensen te vinden zijn, vond de ceo. Nu blijkt dat die er volgens de bank wel degelijk zijn, alleen is er geen plaats voor ze.

Wells Fargo ligt onder de loep voor het mogelijk overtreden van antidiscriminatiewetgeving, zo bleek deze week. De bank zou minderheden en vrouwen hebben laten opdraven voor sollicitaties voor banen die eigenlijk al ingevuld waren. Het onderzoek kwam op gang door de getuigenis van een klokkenluider in mei in The New York Times. Deze Joe Bruno is een voormalig werknemer van Wells Fargo die werd ontslagen toen hij zijn beklag deed over deze manier van werken. De krant vond ander bankpersoneel dat zijn beweringen onderschrijft, bijvoorbeeld omdat zij zelf fopinterviews hebben moeten afnemen.

De pestilente praktijk lijkt het gevolg van het streven van de bank om zich als een divers bedrijf te profileren. Wells Fargo’s wervingsbeleid stipuleert sinds 2020 dat minstens de helft van de kandidaten die op sollicitatiegesprek voor een baan met een loon van minstens honderdduizend dollar komen, ‘divers’ moet zijn. Daarbij lijkt het dus belangrijker te zijn om de inspanningen te registreren dat er minderheden geworven worden, dan om die mensen effectief in dienst te nemen.