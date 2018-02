Expert rapportage milieueffecten Lelystad Airport treedt terug, blijkt getrouwd met directeur mer-commissie

Dat schrijft De Stentor. De deskundige, Stefan Morel van Consens Advies uit Amsterdam, werd begin januari ingehuurd om fouten in de milieueffectrapportage (mer) van Lelystad Airport te herstellen. Dat was noodzakelijk nadat actiegroep HoogOverijssel, dat fel gekant is tegen het vliegveld, aantoonde dat er een verkeerd rekenmodel is gebruikt bij het berekenen van de verwachte geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen. Sindsdien staat de opening van Lelystad in april 2019 op losse schroeven.



Morel was bij meerdere bijeenkomsten over de mer-reparatie, schreef een plan van aanpak en presenteerde deze op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) aan ambtenaren en leden van de bewonersdelegatie. Eind januari trok Morel zich echter terug na vragen van de bewoners over zijn onafhankelijkheid. De mer-expert blijkt getrouwd te zijn met directeur Veronica ten Holder van de commissie-mer. Bovendien was Morel vijf jaar lang directeur van deze commissie, die mers onafhankelijk hoort te toetsen. Daarmee wekte de deskundige de schijn van belangenverstrengeling.