Expats in Nederland woedend over versobering belastingkorting: het kabinet belazert ons

Zeker 40 duizend buitenlandse werknemers in Nederland hebben de krachten gebundeld in een protestbeweging tegen een geplande wijziging van de belastingwet. Het kabinet wil vanaf volgend jaar de zogeheten 30 procentregeling versoberen. Hierbij krijgen veelal hoogopgeleide expats 8 jaar lang 30 procent korting op hun inkomstenbelasting. Dat moet naar 5 jaar, zonder overgangsregeling voor expats die hier al zijn.

Stichting United Expats of the Netherlands op het Malieveld in Den haag. Foto thehagueonline

Dat laatste punt stuit op woedende reacties onder expats. Om hun protest kracht bij te zetten, hebben zij zich verenigd in de stichting United Expats of the Netherlands en zijn een inzamelingsactie gestart om juridische hulp in te schakelen. Op de inzameling is al bijna 40 duizend euro toegezegd, ruim twee keer het doelbedrag.

‘Wij zijn hier naartoe gekomen met een afspraak over onze financiële positie’, zegt Jessica Piotrowski (35), woordvoerder van de stichting. Die afspraak houdt in dat expats een deel van hun extra kosten kunnen compenseren doordat de eerste 30 procent van hun salaris niet wordt belast. ‘Op basis daarvan hebben mensen een hypotheek afgesloten, hun kinderen ingeschreven bij internationale scholen, en hun toekomst gepland. Wij zeggen alleen maar: regering, hou je aan je woord.’

Specifieke expertise

De zogeheten 30 procentregeling is van toepassing op expats die minimaal 37 duizend euro per jaar verdienen, in het buitenland zijn gerekruteerd en beschikken over ‘specifieke expertise die niet of nauwelijks beschikbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt’. In 2014 ging een kwart van de 700 miljoen euro die deze regeling de belastingbetaler kost naar expats met een inkomen van meer dan 200 duizend euro.

In 2017 maakten 74 duizend expats gebruik van de regeling, volgens de Belastingdienst. De geplande versobering vanaf 2019 zou in dat jaar 17.500 buitenlandse werknemers raken.

Voor de buitenlandse werknemers gaat het om rechtszekerheid. De stichting United Expats zegt respect te hebben voor het recht van de Nederlandse regering om wet- en regelgeving te wijzigen, maar niet te accepteren dat een eerder gemaakte afspraak halverwege de termijn wordt gebroken.

Overgangsregeling

In 2012, toen de looptijd van de 30 procentregeling werd teruggebracht van 10 naar 8 jaar, was er wel zo’n overgangsregeling. De expats worden in hun protest gesteund door werkgeversvereniging VNO-NCW, die überhaupt geen verkorting wil van de termijn voor de 30%-regeling. Ook enkele werkgevers met internationale werknemers spreken hun steun uit. De Raad van State stelt dat voor een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat 'voorspelbare wetgeving met eerbiediging van bestaande rechten van cruciaal belang' is.

Vakbond FNV pleit juist voor algehele afschaffing van het belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers. Volgens de vakbond ondermijnt de regeling een eerlijk speelveld op de arbeidsmarkt. Maar ook de FNV steunt een overgangsregeling voor expats die hier al zijn.

Expats United wil een ‘rechtskundig advies’ laten opstellen, waarin experts de juridische argumenten tegen het tussentijds beëindigen van de regeling in kaart brengen. Dat kan dienen als basis voor een eventuele rechtszaak. De stichting hoopt ook dat een doorwrocht advies druk zet op het parlement om tegen het wetsvoorstel te stemmen. ‘We hebben een advocatenkantoor gevonden, en zijn bezig het proces in gang te zetten’, aldus woordvoerder Piotrowski.

Vanuit juridisch perspectief voeren de expats een moeilijke strijd, zegt Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden.

‘Artikel 1 van het eerste protocol van het Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt eigendom, en er is enige jurisprudentie die stelt dat bepaalde financiële aanspraken - zoals uitkeringen - kunnen worden gezien als eigendom’, aldus Voermans. ‘Je kunt ze niet met terugwerkende kracht afschaffen. Maar de regering kan wel besluiten ‘fiscale gunsten’ niet langer te verlenen, mits ze het tijdig aangeven. In 1988 werd bijvoorbeeld de Wet op de Investeringsrekening in één weekend beëindigd. Dat vond de rechter prima.’

‘Verraden en uitgebuit'

Toen op Prinsjesdag duidelijk werd dat het kabinet geen gehoor heeft gegeven aan verzoeken vanuit de expatgemeenschap om de plannen te heroverwegen, leidde dat tot teleurgestelde en boze reacties op sociale media. ‘Verraden en uitgebuit’, kopt zelfs een bijdrage op de Engelstalige website eindhovennews.com, populair bij expats.

Op de website van de inzamelingsactie wijzen de expats eveneens fijntjes op de plannen van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. ‘Daarmee wil Rutte’s coalitie buitenlandse investeringen aantrekken’, aldus de website. ‘Kennelijk is het plan om buitenlandse bedrijven te belonen ten koste van hun eigen werknemers.’

De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel op 15 november. Een maand eerder hoopt Expats United de uitkomst van het juridisch onderzoek te publiceren.